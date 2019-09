Adrian Năstase: Klaus Iohannis mi-a preluat tema de campanie "Am constatat ca unul dintre candidatii la prezidentiale – Klaus Iohannis – a preluat tema mea principala de campanie, de la alegerile pentru prezidentiale, din 2004. Tema preocuparii pentru „normalitate” a fost prezentata in numeroase documente si conferinte pe care le-am sustinut in perioada 2002-2004 si este sintetizata in volumul „Spre normalitate, Guvernarea reformelor. Reforma guvernarii”, publicata in 2004, ca suport pentru mesajele mele de campanie. Cartea poate fi accesata on-line si pe site-ul meu. Iata un fragment din introducere: Preluarea acestei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

