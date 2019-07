Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Petru ROMOȘAN In 1997 a fost semnat infamul Tratat cu Ucraina. Inainte de aderarea la UE sau, in cazul de fata, de acceptare in NATO, tara trebuia sa-si clarifice, sa-si soldeze diferendele si contencioasele cu toti vecinii. Trei oameni politici – Emil Constantinescu, presedinte, Petre Roman,…

- „Ca mulți dintre cei de aici, am fost cu PSD la bine și la greu. Am prins anii de glorie ai acestui partid, dar și anii lui de agonie. Din 1993 conduc organizația din Vrancea și pot sa spun ca am vazut și am trait multe. Am vazut guvernarea 92-96 cu Nicolae Vacaroiu, o guvernare care a adus stabilitate…

- Adrian Nastase afirma, intr-o postar pe blogul sau, ca revizuirea Constituției poate fi inițiata de președintele Romaniei la propunerea guvernului, așadar, Klaus Iohannis nu are drept de initiațiva in acest...

- Fostul lider PSD Adrian Nastase a lansat o petiție online pentru reformarea partidului. Fostul premier precizeaza ca acest grup de inițiativa al social-democraților nu dorește crearea unei disidențe in interiorul PSD și nu vizeaza obținerea unor funcții. Reacția lui Nastase vine dupa ce a fost invitat…

- Lia Olguța Vasilescu susține ca declarația președintelui Klaus Iohannis este un mesaj pentru instanța in cazul lui Liviu Dragnea.Citește și: Traian Basescu ii cere DEMISIA Vioricai Dancila: 'Furia populației va crește impotriva lor. O obliga situația actuala' „Ce mesaj poate fi mai…

- Candidatul PMP aflat pe prima pozitie a listei de candidati, fostul presedinte Traian Basescu, spune ca alegerile europarlamentare sunt extrem de importante in situatia in care se afla Uniunea Europeana si ca trebuie creat un nou inceput al Uniunii Europene. El a afirmat si ca la referendumul convocat…

- Senatorul PMP Traian Basescu, fostul presedinte al Romaniei, afirma, sambata, ca premierul Viorica Dancila nu va putea fi invitata la lucrarile Summitului Consiliului European de la Sibiu, avand in vedere prevederile Tratatului de la Lisabona, insa va putea fi invitata la receptie si prezentata de presedintele…

- Dintre liderii Opozitiei, cel mai bine clasat este fostul presedinte Traian Basescu. Acesta beneficiaza de 31% incredere. Fostul sef de stat este urmat de Victor Ponta cu 29% si Dacian Ciolos, cu 28%. Presedintele PNL Ludovic Orban are doar 19%. Dintre cei care și-au anunțat intenția…