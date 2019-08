Adrian Năstase, între nunțiul papal și ministrul de Justiție al Libanului - foto „Maronitii sunt creștini libanezi care „urmeaza linia Vaticanului" dar au propriul lor patriarh. Slujba are loc in franceza și in araba. Ieri, am fost invitat sa particip la sfințirea unei biserici maronite in zona de munte, creștina. A fost un eveniment important pentru comunitate. Au venit nunțiul apostolic in Liban, arhiepiscopul de Toulouse, arhiepiscopul maronit din Paris care au slujit), precum și deputați și miniștri. O atmosfera de sarbatoare, cu fanfara, cor, dar și cu multa poliție și armata. Dupa sfințirea bisericii, a urmat un dejun in aer liber. Am fost invitat la… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Sunt, de ieri, in Liban. Am fost invitat pentru cateva zile de un vechi prieten, fost ministru de externe al Libanului din perioada cand conduceam și eu externele. Au trecut aproape trei decenii. Intre timp, a candidat și el (fara succes) la președinția țarii. Aseara, l-am ascultat…

- "Procedura de inchidere a inceput cu foarte multi ani in urma, finantarea s-a facut de la Administratia Fondului pentru Mediu, in schimb nu am inteles, si n-o sa pot sa inteleg niciodata, de ce o societate care a castigat acest contract, care mai este si in insolventa, a avut curajul si tupeul sa…

- Cea mai mare parte din Franta si zone din Spania se pregatesc pentru un nou val de canicula. In Valea Loarei, la vest de Paris, temperaturile vor ajunge la 40 de grade Celsius. Acesta este al doilea val de temperaturi neobisnuit de mari, din 2019, care se va inregistra in vestul Europei. In luna iunie,…

- Ministrul demisionar al Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat ca, dupa ce isi va incheia mandatul la MAI, va merge sa-l viziteze la Penitenciarul Rahova pe fostul lider PSD Liviu Dragnea. Intrebata la sediul MAI de jurnalisti daca va merge sa il viziteze pe Dragnea la penitenciar, ea a raspuns:…

- Arhiepiscopul de Paris, monseniorul Michel Aupetit, celebreaza sambata dupa-amiaza prima slujba dupa puternicul incendiu care a distrus partial catedrala in urma cu doua luni, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Din motive evidente de securitate", precizeaza dioceza din Paris, slujba se va desfasura…

- Arhiepiscopul de Paris, monseniorul Michel Aupetit, celebreaza sâmbata dupa-amiaza prima slujba dupa puternicul incendiu care a distrus partial catedrala în urma cu doua luni, noteaza Agerpres.

- Arhiepiscopul de Paris, monseniorul Michel Aupetit, celebreaza sambata dupa-amiaza prima slujba dupa puternicul incendiu care a distrus partial catedrala in urma cu doua luni, informeaza AFP. "Din motive evidente de securitate", precizeaza dioceza din Paris, slujba se va desfasura cu asistenta redusa…

- Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor și Societații Informaționale, va fi prezent miercuri, 22 mai 2019, la Paris, la reuniunea Consiliului Ministerial 2019 al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE).Ministrul roman participa la o serie de sesiuni pe teme digitale,…