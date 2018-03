Stiri pe aceeasi tema

- Salvarea lui Dinamo ar putea veni de acolo de unde fanii alb-roșii se așteptau mai puțin. Fostul prim-ministru al Romaniei, Adrian Nastase, a declarat ca este dispus sa participe la proiectul de preluare a clubului Dinamo

- Dinu intentioneaza sa infiinteze un ONG care sa cumpere actiunile detinute de Ionut Negoita, dupa modelul asociatiei fondate in 1994, care a preluat gruparea de fotbal "alb-rosie" de la Ministerul de Interne. Dinu doreste sa-l atraga in acest proiect si pe antrenorul Mircea Lucescu. Adrian Nastase s-a…

- Adrian Thiess susține ca atacurile lui Cornel Dinu vin in urma refuzului sau de a cumpara cele 0.03% acțiuni pe care Mister le deține la clubul Dinamo. Adrian Nastase vrea sa se implice in proiectul de preluare al lui DINAMO "M-a abordat prin terți sa-i cumparam partea lui de 0,00000…

- Fostul premier Adrian Nastase se implica in ONG-ul fanilor ce doresc preluarea acțiunilor și l-a contactat deja pe Cornel Dinu. Lovitura incredibila data de ONG-ul suporterilor care vor sa ia Dinamo de la Negoița. Așa cum GSP.ro a anunțat in exclusivitate inca de marți seara, Adrian Nastase, 67 de…

- Adrian Nastase se alatura unui proiect important! Fostul prim-ministru și președinte PSD in varsta de 67 de ani l-a contactat pe Cornel Dinu și i-a transmis ca vrea sa se implice in proiectul de preluare a acțiunilor lui Dinamo de la Ionuț Negoița.Conform surselor GSP, Nastase va fi membru…

- Fostul prim-ministru și președinte PSD Adrian Nastase, 67 de ani, l-a contactat pe Cornel Dinu și i-a transmis ca vrea sa faca parte din proiectul de preluare a acțiunilor lui Dinamo de la Ionuț Negoița. Conform surselor GSP, Nastase va fi membru fondator in ONG-ul care se formeaza, alaturi de gloriile…

- Dumitru Dragomir a luat peste picior suma cu care Ionut Negoița vrea sa vanda Dinamo, 5 milioane de euro: "Dinamo se va vinde. Se vinde la valoarea unei cirezi de vaci!". Se vinde DINAMO! Arabii anunta obiective uriase: "Vor fi investitii mai mari decat ce a facut Gigi Becali!" "La…

- Cornel Dinu știe cum poate scoate gruparea „alb-roșie” din criza și se va implica in preluarea clubului. Pentru acest lucru, „Mister” dorește sa-i atraga langa el pe Mircea Lucescu și Ion Țiriac.

- Cornel Dinu s-a implicat in asociația suporterilor și incearca sa preia clubul de la Ionuț Negoița! Dupa multe planuri cu socios nefinalizate in Romania, dinamoviștii mișca un proiect și cu fani cotizanți, și cu nume mari. Ioan Andone și Marius Niculae au fost primele personaje care au afirmat public…

- Razvan Burleanu, pus la zid de administratorul SEG: ”Prezint faptele care demonstreaza caracterul duplicitar, manipulator și denigrator al președintelui FRF”. Implicat cu firma sa SEG in razboiul declarațiilor declanșat de președintele FRF, Razvan Burleanu, impotriva principalului sau contracandidat…

- Omul de afaceri Adrian Thiess a recționat in exclusivitate pentru GSP.ro dupa apariția materialului "Masoneria vinde Dinamo! El este omul de afaceri care ii ajuta pe investitorii straini sa cumpere clubul lui Negoița", publicat in ediția tiparita a Gazetei Sporturilor, precum și pe siteul GSP.ro. ...

- Fostul antrenor al lui Dinamo, Vasile Miriuta, s-a destainuit in studioul Look TV. Acesta a dezvaluit ca era decis sa plece chiar daca echipa s-ar fi calificat in play-off. Miriuta vorbeste despre lipsa unui om cu experienta in conducerea clubului, de ce au plecat jucatori importanti in iarna si…

- Ionel Danciulescu a fost aproape de a pleca de la Dinamo in iarna, cand a fost dorit de cei de la CSM Poli Iași. S-a sucit și a ales sa continue in "Ștefan cel Mare". Totuși sunt șanse mari ca acesta sa fie ultimul an al lui Danciulescu la Dinamo, care ar fi luat azi o decizie categorica, anunța Telekom…

- Manuela Patrascoiu, presedintele Consiliului de Administratie al Companiei Nationale de Investitii, a explicat stadiul in care se afla in acest moment cele patru arene pe care se vor antrena echipele de la Campioantul European 2020. “Saptamana trecuta am reusit sa aprobam prin Hotarare de Guvern…

- In ciuda faptului ca Dinamo semnase, cel puțin in prima faza, un act de susținere al lui Razvan Burleanu, acum, clubul din "Ștefan cel Mare" a intors armele și este alaturi de Ionuț Lupescu. ...

- Gigi Becali a luat aceasta decizie ca urmare a unei declaratii a presedintelui FRF. "Cei ce vor arbitri straini sa spuna ce spagi dadeau ei pana in 2014 arbitrilor", a afirmat Razvan Burleanu intr-o conferinta de presa. Gigi Becali, anunt de ULTIMA ORA legat de PALMARES. Lovitura DE…

- Vasile Miriuța, demis de la Dinamo dupa ce a ratat calificarea in play-off, a oferit primele declarații dupa desparțirea de echipa din "Ștefan cel Mare". "Dupa ce am ratat calificarea in play-off, era clar ca nu voi mai ramane. Sefii clubului au sugerat pe la televizor ca e mai bine sa plec, chiar daca…

- Selecționerul reprezentativei Under 18 a Romaniei, Florin Bratu, a acceptat oferta clubului Dinamo de a antrena echipa pentru care a evoluat timp de patru sezoane in cariera. Bratu il inlocuiește pe Vasile Miriuța, care a fost demis dupa ce echipa ...

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Vasile Miriuta, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca meciul din deplasare cu Astra Giurgiu nu va fi usor, chiar daca adversara este deja calificata in play-off, precizand ca jucatorii sai trebuie sa faca totul pentru a obtine victoria. …

- Ionuț Lupescu, candidat la președinția Federației Romane de Fotbal, a vorbit despre performanța reușita de FCSB in Europa League și despre rivalitatea cu Dinamo. "Am vrea sa fie mai multe echipe la nivelul celor de la FCSB. Ei au avut partea financiara de partea lor. Și-au permis sa ia jucatori mai…

- Marius Niculae, fostul atacant al celor de la Dinamo, a criticat in termeni duri conducerea echipei pentru faptul ca a renunțat la numeroși titulari in aceasta iarna. In opinia acestuia, "cainii" au șanse mici sa prinda play-off-ul. "Dinamo nu trebuia sa vanda nimic. Trebuia sa aduca mai multi jucatori,…

- Fundașul Valerica Gaman a fost aspru criticat dupa ce a fost ridiculizat de Gabi Torje la golul doi marcat de Dinamo in poarta FCSB-ului, in remiza de pe Arena Naționala din urma cu doua zile, 2-2. Basarab Panduru și, mai ales, Cornel Dinu nu au avut mila de fundașul roș-albaștrilor: "De mult nu l-am…

- Un fotoreporter a fost umplut de sange la derby-ul Dinamo – FCSB, dar medicii de pe ambulanța au refuzat sa-i acorde ingrijiri medicale! Raspunsul halucinant oferit de personalul medical. Unul dintre fotoreporterii prezenți aseara la „Derby de Romania” , a fost lovit in zona capului cu un scaun care…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat azi programul etapei a 26-a, ultima din sezonul regulat. Etapa va incepe vineri, pe 23 februarie, cu meciul CSU Craiova - ACS Poli Timișoara. Sambata, 24 februarie, vor juca echipele care se lupta pentru un loc de play-off. Astfel, de la ora 19:45, se vor juca…

- Cornel Dinu a analizat victoria lui Dinamo de pe terenul Concordiei Chiajna, scor 4-3, și n-a avut cuvinte de lauda la adresa "cainilor". Jucatorii luați la ținta au fost Aitor Monroy și Gabi Torje, aduși in aceasta iarna. "Dinamo a profitat de lentoarea axului central de la Chiajna, ma refer la Andrei…

- Gigi Becali, patronul FCSB, l-a criticat pe Razvan Burleanu, președintele FRF, și pe cei din conducerea Federației Romane de Fotbal. "Burleanu conduce intr-un stil tiranic. E ca tiranul care a scris o carte, nu știu acum cum il cheama. Am uitat... Machiavelli. El și cei de la FRF dorm cu cartea lui…

- Partida CSU Craiova - Dinamo, capul de afis din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, se va disputa la 1 martie, pe noul stadion din Banie, conform programului anuntat de Federatia Romana de Fotbal....

- FRF a anunțat astazi programul meciurilor din sferturile Cupei Romaniei, faza care se va desfașura in intervalul 27 februarie – 1 martie. In urma exprimarii opțiunilor de catre posturile deținatoare ale drepturilor TV, partidele din sferturi se vor disputa conform ...

- Universitatea Craiova a facut un meci mare ieri seara, in „Groapa“, in fața lui Dinamo. Oltenii i-au dominat pe „caini“, au ignorat arbitrajul șmecheresc al lui Hațegan și au condus de doua ori pe tabela de marcaj, irosind alte ocazii ...

- Masuri de ordine la meciul de fotbal Dinamo – CSU Craiova. 150 de jandarmi vor fi cu ochii pe suporteri. Cele doua galerii se urasc de moarte, astfel ca se așteapta un meci tensionat. Jocul este programat duminica, ora 20.45. Iata comunicatul Jandarmeriei: ”Peste 150 de jandarmi vor asigura…

- Dinamo mai incearca o lovitura in afara de Torje! Un alt jucator important din istoria recenta e aproape de revenire. Dinamo vrea sa-și completeze lotul cu doi foști capitani. Primul cu care s-a negociat și care a renunțat la mulți bani pentru a reveni la „caini” este Gabi Torje, ținut inca in loc de…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, vineri, ca derbiul Dinamo – Steaua, din etapa a XXV-a a Ligii I, se va disputa in data de 18 februarie. Meciul va avea loc cu incepere de la ora 20.45, pe Arena Nationala.Programul celorlalte partide din etapa a XXV-a va fi anuntat la 29 ianuarie,…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a discutat cu Cristi Borcea despre revenirea acestuia la Dinamo și a dezvaluit ca fostul acționar al echipei roș-albe nu vrea sa mai investeasca in fotbal. "Eu am vorbit cu Borcea. Nu revine in fotbal. Mi-a zis «Chiar daca imi da cineva clubul gratis nu ma mai bag. Pai am…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Vasile Miriuta, a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa, ca in aceasta pauza competitionala doreste transferul a doi mijlocasi pentru a-si intari lotul. "Deocamdata au venit inapoi Mihai Popescu, Vlad Olteanu si Daniel Popa, trei jucatori pe care…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Vasile Miriuta, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca obiectivul este calificarea in play-off-ul Ligii I si a precizat ca formatia sa mai are "4 finale" de disputat in sezonul regulat, cu CSU Craiova, Concordia Chiajna, FCSB si Astra Giurgiu, pe care…

- Dinamo vrea sa aduca jucatori fara sa plateasca bani și propune la schimb fotbaliști "consacrați", gen Laurențiu Manole. Dinamo este al doilea cel mai mare club din istoria fotbalului romanesc, dar a ajuns sa negocieze transferurile ca un club falimentar din ligile inferioare, ce incearca cu ultimele…

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, a vorbit despre situația de la Dinamo. Fostul conducator al Ligii a susținut ca Dinamo a facut o mare greșeala ca a renunțat la mijlocașul Valentin Costache, 19 ani, care va ajunge in aceasta iarna la CFR Cluj. "In momentul in care vinzi un jucator de 20 de…