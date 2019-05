Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a ținut o declarație de presa, inconjurata de mai mulți lideri PSD, in timp ce Liviu Dragnea era in drum spre Penitenciarul Rahova. „Uman vorbind este o drama atat pentru el ca persoana cat și pentru familia lui. In calitate de colegi de partid suntem alaturi de el. Vreau sa…

- Adrian Nastase a reacționat pe blogul sau dupa arestarea lui Liviu Dragnea. ”Sunt doua lucruri distincte: 1. Dragnea trebuia sa-si dea demisia din fruntea partidului dupa rezultatul umilitor la alegerile de...

- Fostul premier Adrian Nastase a declarat ca decizia de condamnare la inchisoare a lui Liviu Dragnea „a avut un obiectiv politic” și crede ca incercarile liderului PSD „de a negocia cu «statul paralel» l-au dus intr-o fundatura”. Adrian Nastase a reacționat pe blogul sau, dupa ce Liviu Dragnea a fost…

- Adrian Nastase, fost prim-ministru si fost presedinte PSD, reactioneaza la condamnarea definitiva a lui Liviu Dragnea. Nastase ii reproseaza lui Dragnea ca a negociat cu "statul paralel" si ca nu a demisionat duminica seara, dupa pierderea alegerilor. "Sunt doua lucruri distincte: 1. Dragnea trebuia…

- Adrian Nastase, fost prim-ministru si fost presedinte PSD, reactioneaza la condamnarea definitiva a lui Liviu Dragnea. Nastase ii reproseaza lui Dragnea ca a negociat cu "statul paralel" si ca nu a demisionat duminica seara, dupa pierderea alegerilor."Sunt doua lucruri distincte: 1. Dragnea…

- "Sunt doua lucruri distincte: 1. Dragnea trebuia sa-si dea demisia din fruntea partidului dupa rezultatul umilitor la alegerile de ieri; 2. Condamnarea lui, intr-un dosar cusut cu ata alba, este o condamnare ce a avut un obiectiv politic. Aceasta condamnare, ca si felul in care a fost „insotit” Dragnea…

- Liviu Dragnea ar putea petrece in inchisoare urmatorii 3 ani și 6 luni, dupa ce a fost condamnat definitv in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Dragnea a fost dus la Penitenciarul Rahova, acolo unde a fost incarcerat și unde ar putea sa execute pedeapsa.Jurnalistul Victor…

- Mai multi lideri PSD se afla la sediul PSD din Baneasa, unde au fost convocati in numar mare lideri si ministri ai partidului si unde a sosit la aceasta ora si Viorica Dancila, scrie news.ro. Sedinta a fost precedata de o reuniune a Cabinetului, la Palatul Victoria, pe tema rezultatelor scrutinului…