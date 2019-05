Stiri pe aceeasi tema

- "Intrebat de un reporter cand va fi momentul in care Romania va adera la spațiul Schengen, premierul olandez Mark Rutte a raspuns: „Cand veți respecta toate regulile statului de drept și ale democrației. Nu va indreptați in direcția buna". Si, acum, va rog sa cititi Declaratia de la Sibiu.…

- Premierul olandez Mark Rutte, aflat la Sibiu pentru a participa la summitul informal al liderilor UE, a declarat joi ca Romania va putea intra in spațiul Schengen dupa ce va incepe sa respecte valorile democrației și ale statului de drept.Din PSD, europarlamentarul Razvan Popa ii raspunde…

- Premierul olandez, Mark Rutte, a declarat joi, la summitul UE de la Sibiu, ca Romania va fi pregatita de admiterea in spatiul Schengen cand se va conforma regulilor statului de drept si democratiei, el considerand ca in prezent tara noastra nu merge in directia corecta, conform News.ro.Citește…

- Șefii de stat și de guvern din UE au primit din partea președintelui Consiliului European, Donald Tusk, invitația de a participa la reuniunea informala, cunoscuta și sub numele de Summit-ul de la Sibiu. Tusk le-a cerut liderilor europeni sa transmita un mesaj de unitate și incredere, prin adoptarea…