- Adrian Nastase afirma ca președintele Klaus Iohannis s-a inspirat de la Traian Basescu atunci cand a decis sa convoace referendumul consultativ. "Klaus Iohannis a invatat de la Basescu smecheria cu...

- Marian Oprișan, vicepreședinte PSD, a plecat de pe scena Congresului PSD in timp ce era huiduit de membrii partidului aflați la Sala Palatului. ”Se pare ca nu vreți sa vorbesc”, a zis Marian Oprișan. Inainte de acest moment, Marian Oprișan a transmis, intr-o scrisoare, colegilor din PSD, ca…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan a trimis, prin intermediul Facebook, sambata, in timpul Congresului extraordinar al PSD, o scrisoare deschisa in care arata ca partidul trebuie sa raspunda provocarilor. "Nu vreau sa mai lasam vreo minciuna sa treaca fara sa raspundem", mai spune Oprisan. "Ca mulți…

- „Ca mulți dintre cei de aici, am fost cu PSD la bine și la greu. Am prins anii de glorie ai acestui partid, dar și anii lui de agonie. Din 1993 conduc organizația din Vrancea și pot sa spun ca am vazut și am trait multe. Am vazut guvernarea 92-96 cu Nicolae Vacaroiu, o guvernare care a adus stabilitate…

- Fostul lider PSD Adrian Nastase a lansat o petiție online pentru reformarea partidului. Fostul premier precizeaza ca acest grup de inițiativa al social-democraților nu dorește crearea unei disidențe in interiorul PSD și nu vizeaza obținerea unor funcții. Reacția lui Nastase vine dupa ce a fost invitat…

- UPDATECalin Popescu Tariceanu a fost, joi dupa-amiaza, la Palatul Victoria, in urma cu cateva minute parasind Guvernul. Alaturi de acesta se aflau Marcel Ciolacu, noul președinte al Camerei Deputaților, in locul lui Liviu Dragnea, și secretarul general ALDE, Daniel Chițoiu. Cei trei…

- ''Nu știu daca cineva a citit dosarul acesta. Speța este ridicola. Constatam doar ca din momentul acesta Romania va fi din nou condusa, exact ca in epoca Basescu, prin intermediul catușelor. Exista o singura problema. Cand s-a produs prabușirea de imagine a lui Traian Basescu? Cand l-au bagat la…

- Traian Basescu crede ca Liviu Dragnea "nu mai are putere sa schimbe un premier" si ca nu este exclus ca Viorica Dancila sa fie urmatorul lider al PSD si candidatul acestui partid la alegerile prezidentiale si "daca PSD obtine sub 35% la europarlamentare il executa partidul pe Dragnea". "Nu exista…