Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Nastase a scris pe blogul personal un text despre motivele ascunse ale unor politicieni care vor sa se regaseasca pe listele de la europarlamentare. Fostul prim-ministru susține ca atat Monica Macovei, cat și alți europarlamentari sunt „mercenari" ai internationalei „Anti-corapshan".

- Fostul premier Adrian Nastase nu-și uita rivalii politici și lanseaza un atac extrem de dur la adresa Monicai Macovei. El susține ca aceasta așteapta acum o noua sinecura și o catalogheaza drept un mercenar gata sa-și vanda țara la orice ora.Citește și: PSD, atac FRONTAL la adresa lui Mugur…

- Cozmin Gușa a vorbit, la Realitatea TV, despre situația de dinaintea alegerilor prezidențiale din 2014! Pentru ca la acel moment exista posibilitatea ca Klaus Iohannis sa nu poata candida din cauza unui dosar facut de ANI, Florian Coldea s-a asigurat ca Elena Udrea nu devine un jucator important…

- Jucatorii lui Dinamo nu-l mai suporta pe antrenorul Mircea Rednic, considerand ca prin declarațiile sale a stricat atmosfera, dar tehnicianul este susținut atat de șefi, care vor sa-i prelungeasca contractul, cat și de suporteri, care cred necondiționat in "Puriu". Dinamo parcuge o perioada neagra,…

- In contextul publicarii noului Raport MCV, am revazut un articol mai vechi al meu, intitulat „Despre Drone si MCV-uri” din Jurnalul National din 27 august 2012. Cred ca merita sa-l (re)cititi:„Pentru cei care nu stiu, dronele sunt niste mici aparate teleghidate – folosite, de regula, in teatrele…

- Incendiile de vegetatie continua sa faca prapad in California. Cel putin cinci oameni au murit si peste 150.000 au fost fortati sa-si lase in urma locuintele. Mai mult de 2000 de case au fost deja distruse.

- Doi foști procurori romani, Monica Macovei și Laura Codruța Kovesi, care au ajuns in centrul atenției pentru inițiativele lor anticorupție in Romania, par sa se aventureze intr-un proiect de „curațare” a vecinilor - Bulgaria și Republica Moldova.

- "Actionarul Realitatea TV, consultantul politic Cozmin Gusa, a lansat afirmatii devastatoare la adresa unor grei din politica, precum Traian Basescu sau Dacian Ciolos", a scris jurnalistul Antena 3, Radu Tudor, pe site-ul lui.