- In iulie, lucrarile de constructii au crescut in ritm anual cu 1,7% in UE si cu 1,1% in zona euro. Cel mai important avans anual al lucrarilor de constructii s-a inregistrat in Romania (39,5%) Ungaria (32,9%) si Bulgaria (4,3%), singurele scaderi fiind in Slovacia (minus 7,7%) si Franta (minus…

- Preturile la bauturile alcoolice in Romania sunt cele mai mici din Uniunea Europeana, fiind cu 26,4% sub medie, arata datele publicate vineri de Eurostat, citate de AGERPRES. Conform acestor date, in randul statelor membre UE, in anul 2018, pretul bauturilor alcoolice (bauturi spirtoase, vin si bere)…

- Grupul Carrefour, cel mai mare distribuitor din Europa, a anuntat miercuri deschiderea a doua magazine marca Supeco in nordul Frantei, continuand initiativele destinate relansarii operatiunilor franceze, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Magazinele marca Supeco au fost introduse de Carrefour…

- Deputatul PMP de Bistrița-Nasaud, Ionuț Simionca, a cerut miercuri, intr-o declarație susținuta in Parlament, creșterea subvențiilor agricole alocate de la Uniunea Europeana și scutirea fermierilor de plata redevențelor pentru pașuni. In opinia deputatului bistrițean, statul roman ar trebui sa obțina…

- Alte state membre cu preturi scazute la carne sunt Bulgaria (36% sub media UE), Lituania (29%) si Ungaria (25%). In contrast, cele mai mari preturi la carne din UE se inregistrau in Austria, cu 46% peste pretul mediu din UE, Luxemburg (42%), Franta (31%) si Belgia (26%). Comparativ, in anul 2017,…

- Emmanuel Macron, presedintele Frantei, incearca sa-si extinda puterea in Uniunea Europeana cu ajutorul tarilor din Est. Acesta construieste aliante si ofera functii importante unor personaje cu scopul de a construi o retea de influenta cu impact la Bruxelles, noteaza publicatia europeana Politico.Romanul…

- Franța a cazut de acord pentru a o susține pe Laura Codruța Kovesi, fosta șefa a DNA din Romania, la funcția de procuror șef european, in ciuda faptului ca are un candidat propriu, relateaza marți seara Financial Times. Cotidianul Financial Times relateaza, citand surse franceze și romanești, ca decizia…

- ”Nu este de ras – este de plans! Dacian Cioloș a negociat și luptat (ca de obicei) pentru țara lui – Franța! Problema noastra este cine negociaza și cine se lupta pentru Romania! Marea negociere pentru principalele posturi de conducere la nivelul Uniunii Europene a dus la un rezultat trist – nicio persoana…