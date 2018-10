Adrian Nastase, despre Viorica Dăncilă: Lucrurile nu sunt tranşate Intrebat vineri, la Cluj, unde a participat la lansarea a doua volume la care este autor principal, cum comenteaza recentele semnale in urma dezbaterilor de la Strasbourg, Adrian Nastase a spus ca premierul Viorica Dancila a gasit tonul potrivit pentru o atitudine demna in cadrul acestora, dar este nevoie de o politica externa mai activa pentru a face fata atacurilor la adresa tarii.



"Cred ca ar fi nevoie de o politica externa mai activa, mai dinamica. Niciodata nu am considerat ca poti fi foarte eficient atunci cand tratezi o criza care deja a izbucnit. Este nevoie de o actiune mult… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

