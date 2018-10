Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Adrian Nastase a declarat vineri, la Cluj, ca daca ar fi putut sa mearga la referendumul pentru revizuirea Constitutiei care are loc in acest sfarsit de saptamana ar fi votat "Da". Prezent vineri la Festivalul International de Carte Transilvania unde a lansat o carte, Adrian Nastase a…

- Fostul premier al Romaniei, Adrian Nastase, a scris, pe blogul sau, cum ar fi votat la referendumul pentru redefinirea familiei in Constituție."Votul meu, „prin corespondenta”, la Referendum Mai multi colegi dar si jurnalisti m-au intrebat daca merg la Referendum si cum voi vota. Le-am…

- Adrian Nastase considera ca interdicția in acest caz este "stupida" și "neconstituționala", dar ca nu poate decat sa o respecte. "Aș fi vrut sa merg, dar din pacate am o interdicție absolut stupida și neconstituționala. Nu am voie sa aleg sau sa fiu ales. Este o interdicție pe care o am in…

- Organizația Campina a Partidului Național Liberal sprijina inițiativa cetațeneasca a Coaliției pentru Familie privind revizuirea Constituției, astfel incat sa se prevada clar ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimțita intre un barbat și o femeie. Prin intermediul unui comunicat de presa…

- Presedintele Partidului Civic Maghiar (PCM), Biro Zsolt, a anuntat, joi, ca formatiunea sa a tiparit deja afise prin care indeamna populatia sa se prezinte la vot la Referendumul pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie si sa voteze in favoarea familiei traditionale. "Pozitia…

- Mitropolitul Moldovei si Bucovinei le-a cerut credincioșilor sa voteze la referendumul pentru familie, din 7 octombrie. Inaltpreasfintitul Teofan a vorbit despre importanța familiei și a indemnat credincioșii sa vina la referendum și sa voteze potrivit ”adevarurilor care sunt scrise in Sfanta Scriptura”.…