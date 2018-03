Stiri pe aceeasi tema

- Echipa galateana pregatita de Florin Nini si Bogdan Balanica a intalnit in penultima etapa din sezonul regulat al Ligii Nationale de baschet masculin pe teren neutru, la Bucuresti pe U BT Cluj Napoca, campioana nationala en-titre. Phoenix a continuat seria ascedenta si a jucat excelent in prima repriza,…

- Volei Municipal Zalau a obtinut sambata seara prima victorie din play-off-ul Diviziei A1, castigand cu scorul de 3 – 1 duelul de pe teren propriu cu CSM Bucuresti, una dintre contracandidatele la locul patru. Voleibalistii campioanei s-au mobilizat foarte bine pentru a obtine un succes de trei puncte,…

- („Rondelul meu”) „Cand am fost ura am fost mare, Dar, astazi, cu desavarșire Sunt mare, ca ma simt iubire, Sunt mare, caci ma simt uitare. Ești mare cand n-ai indurare, Dar te ridici mai sus de fire Cand ți-este inima iubire, Cand ți-este sufletul iertare. Știu: toate sunt o-ndurerare, Prin viața trecem…

- Helle Thomsen, amenințata cu demisia de la CSM București, dupa ce campioana Romaniei la handbal feminin a pierdut inca un meci in Grupa principala 1 din Liga Campionilor, scor 24-25, la Rostov, și merge in sferturile de finala de pe locul 3. Bogdan Vasiliu, presedintele sectiei de handbal de la CSM…

- Lada Togliatti – SCM Craiova, in sferturile Cupei EHF la handbal feminin. Returul e duminica, de la 14.00, in Rusia. In tur, rusoaicele s-au impus cu 25-23 (15-9). Manșa retur este transmisa exclusiv pe digisport.ro, duminica, 10 martie. Oltencele au șansa revanșei dupa ce in turul sferturilor Cupei…

- Alexandra Predescu (CSA Steaua), campioana mondiala de cadete in urma cu trei ani, la Taskent, a fost invinsa in finala de italianca Federica Isola, cu 15-6.In primul tur, Predescu a invins-o pe Paula Lopez de la Pena (Spania) cu 15-12, in turul al doilea a trecut de rusoaica Kristina Iasinskaia,…

- CSM Bucuresti, campioana en titre, a fost invinsa neasteptat de SCM Craiova cu scorul de 23-21 (11-12), miercuri, in Sala Polivalenta din Banie, intr-un meci din etapa a 19-a a Ligii Nationale de handbal feminin. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea, editor online: Anda Badea)

- In perioada 2- 4 Martie a avut loc a IV-a editie a competitiei „Festivalul Sahului Galatean”. Au participat 119 sportivi din Braila, Bucuresti, Buzau, Craiova, Galati, Tecuci, comuna Smardan si Republica Moldova, impartiti in 8 turnee pe categorii de varsta si valoare. Competitia a fost organizata de…

- Legea de modificare a Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii trebuia declarata neconstitutionala in ansamblul sau, sustine Livia Stanciu intr-o opinie separata la motivarea deciziei prin care Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis unele obiectii…

- Vremea buna si temperaturile din ce in ce mai blande ofera invitatii gratuite catre visare… Si daca oniricul patrunde realul, ce poate fi mai potrivit decat o vacanta pentru un restart ca la carte?! Natura isi recapata culorile, te imbie pana in cele mai profunde simturi si iti lanseaza cea mai mai…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans (foto), a anunțat joi, la București, ca a stabilit cu conducerile Parlamentului și Guvernului o linie de comunicare directa, pentru a elimina orice probleme de comunicare. ”Cand au impresia ca eu nu ințeleg sa nu mai iasa in presa, ci sa ma sune…

- Voleibalistii de la SCM-U Craiova au debutat azi in play-off-ul Diviziei A1 cu o infrangere. Elevii lui Dan Pascu au fost invinsi, in deplasare, de liderul Steaua CSM Bucuresti, cu scorul de 3-0 (25-19, 25-21, 25-17) si raman pe locul ...

- Liga Naționala de handbal feminin, etapa a 19-a. In ultimul meci al rundei, derby-ul campionatului, SCM Craiova – CSM București. Sambata, 3 februarie CSM SLATINA – HC DUNAREA BRAILA 17-16 ASC CORONA 2010 BRAȘOV – CSU DANUBIUS GALAȚI 21-18 CS RAPID USL METROU BUCUREȘTI – AHCM SLOBOZIA Duminica, 4 martie…

- De aproximativ doua ore au loc discuții intre Tudorel Toader și delegația venita din Polonia condusa de un subsecretar de stat de la Ministerul Justiției polonez. Subiectele pe care cele doua parți le abordeaza se refera la cooperarea in justiție dintre cele doua state, discuția fiind foarte importanta…

- Un numar de 78 de trenuri sunt anulate marti dimineata din cauza conditiilor meteo, reprezentand aproximativ 6% din cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania, potrivit paginii de Facebook a CFR Calatori. "Circulatia trenurilor de pasageri se desfasoara in continuare in conditii de iarna.…

- O delegatie a misiunii pentru evaluarea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) va veni la Bucuresti in perioada 14-16 martie, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cerand Camerei Deputatilor informatii privind legile justitiei.

- Kaufland va angaja 1.000 de oameni in Romania. Clujul, printre orașele cu noi magazine In noul an financiar (martie 2018 – februarie 2019), Kaufland va crea peste 1.000 de noi locuri de munca in Romania, in contextul in care vor fi deschise 10 noi magazine, inclusiv in orașe de dimensiuni mici. ”Am…

- CFR Calatori informeaza ca in contextul temperaturilor foarte scazute si a avertizarilor meteo de vreme rea trenurile vor circula conform reglementarilor specifice conditiilor de iarna, la nivelul sucursalelor Bucuresti, Galati, Brasov, Constanta si Craiova, unde s-au instituit Comandamente de Iarna.…

- Proteste pentru sustinerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si a Laurei Codruta Kovesi sunt anuntate pe Facebook, pentru duminica, in Piata Victoriei din Capitala, precum si in alte orase, precum Cluj, Sibiu, Arad, Ploiesti, Baia Mare, Craiova si Galati.

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca situatia privind construirea celor trei spitale regionale din fonduri europene nu este cea dorita, mentionand ca nu sunt trimise nici toate documentele necesare la Bruxelles. "Legat de cele trei spitale pe fonduri europene. Cele trei spitale nu sunt in situatia…

- Ministrul Justitiei a declarat, luni, ca va lua o decizia la Bucuresti cu privire la conducerea DNA, insa nu are sens sa mai sesizeze Inspectia Judiciara, deoarece aceasta ar amana mult luarea unei masuri. "Asteptari din partea mea referitor la subiectul discutat stiu ca sunt. Presiuni…

- Eugen Tomac, deputat al Partidului Mișcarea Populara (PMP) din Parlamentul de la București, a comentat gestul deputaților moldoveni care au adoptat o declarație prin care condamna campaniile de propaganda și dezinformare prin mijloacele media de limba rusa. „Este cu siguranța o decizie mai mult decat…

- Cele 4 curse de persoane de pe ruta Teiuș – Cugir și retur se numara printre cele aproape 100 de trenuri la care CFR va renunța de luna viitoare. Incepand cu 1 martie 2018, CFR Calatori va scoate din traficul feroviar aproape 100 de trenuri de calatori din toata tara, permanent sau parțial, intrucat…

- Funeraliile lui Verestoy Attila au avut loc, sambata, in Cimitirul Reformat din Odorheiu Secuiesc, in prezenta a peste o mie de persoane, printre care parlamentari ai UDMR, dar si ai partidelor romanesti – vicepresedintele Senatului, Claudiu Manda, reprezentanti ai Administratiei Prezidentiale si…

- Cluj Napoca, Oradea, Constanta, Iasi, Craiova, Bucuresti si Timisoara sunt orasele in care Iuliana Tudor si echipa emisiunii Vedeta populara de la TVR 1 organizeaza preselectii pentru sezonul al doilea al talent-show-ului de folclor. Incep preselectiile pentru cel de-al doilea sezon Vedeta populara,…

- UPDATE 22,00 La ora 21,45 a fost reluata circulatia feroviara. UPDATE 15,30 Comunicat CFR Calatori: „Trenurile de noapte care circula pe magistrala 900 Bucuresti – Craiova – Filiasi – Dorbeta Turnu Severin – Timisoara Nord vor fi rerutare prin Filiasi- Targu Jiu – Simeria – Lugoj – Timisoara, iar la…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, crede ca se pune la cale un complot prin care CFR sa ia campionatul in anul in care se implinesc 100 de ani de la Marea Unire. "Parerea mea ca nu intra Dinamo in play-off. Ei au patru meciuri prea grele. Eu nu-i vreau, ca n-ai incredere in ei. Daca i-ar bate…

- Videle. Un oraș aproape pustiu, dar care a dat Romaniei trei miniștri și un premier. Numirea Vioricai Vasilica Dancila in funcția de prim-ministru a tulburat liniștea micului oraș din Teleorman. Ziua votului de investitura a noului cabinet nu a trecut neobservata in randul localnicilor. Departe de discursurile …

- Ceausescu ar fi implinit astazi 100 de ani. Ucenicia intr-o cizmarie, securitatea, operatiunea "Jarul" si fuga cu elicopterul Nicolae Ceausescu ar fi implinit astazi 100 de ani. Va prezintam o scurta cronologie a evenimentelor, de la ucenicia lui Ceausescu intr-o cizmarie si pana la fuga de pe sediului…

- Nationala de fotbal a Romaniei va disputa pe 24 martie un meci amical cu selectionata Israelului, in deplasare, a anunțat astazi forul de la București. Pe langa partida cu Suedia, programat pe 27 martie, la Craiova, echipa țarii noastre susține și aceasta partida de verificare din Israel. Cele doua…

- Teatrul ACT București prezinta, joi, 25 ianuarie, la ora 19.00, pe scena la Colibri spectacolul „O intervenție“, de Mike Bartlett, in regia lui Radu Iacoban, cu Ana Ularu și Lucian Iftime, scenografia Cezarina Iulia Popescu. Spectacolul nu este recomandat persoanelor ...

- Compania Nationala de Cai Ferate 39;CFR 39; SA informeaza ca la aceasta ora nu sunt probleme in traficul feroviar, trenurile circula in conditii normale de iarna pe toate magistralele, nu sunt sectii de cale ferata inchise si nici intarzieri semnificative. Pe raza regionalelor Bucuresti, Craiova, Constanta,…

- Guvernul Tudose a adoptat, in 10 ianuarie, o Hotarare prin care scoate din functiune si caseaza o serie de imobile aflate in administrarea MApN si situate in Bucuresti si in mai multe municipii si judete, stabilindu-le, totodata, si o valoare contabila care in unele cazuri este mica si foarte mica.Astfel,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 18 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind aprobarea Programului de sustinere pentru activitatea de reproductie, incubatie si de crestere in sectorul avicol. Va prezentam textul integral al cererii: Bucuresti, 18 ianuarie 2018…

- Cluj - Bucuresti pe jos, pentru legile Justitiei. Omagiu mormantul lui Badea Cartan "Marsul sperantei" incepe a noua zi. Grupul de persoane care merge, pe jos, de la Cluj la Bucuresti, pentru a participa la protestul din 20 ianuarie impotriva modificarilor legilor justitiei, si-a propus sa ajunga joi…

- Adrian Nastase comenteaza ultimele evenimente din interiorul PSD și considera ca deznodamântul acestora înseamna vești foarte bune și ca partidul a demonstrat ca are numeroși lideri cu viziune. ”In ultimile zile, am fost solicitat, de numeroși prieteni, colegi sau jurnaliști,…

- Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, premierul Mihai Tudose precizand, intr-o declarație televizata, ca este vorba de proiecte in valoare de zece miliarde de euro. „Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la Iasi, in…

- Zeci de speologi, impreuna cu familiile lor, au petrecut de Revelion in Ghețarul de la Scarișoara din Munții Apuseni. Acesta este considerat cel mai important obiectiv turistic din județul Alba, fiind cel mai vechi bloc de gheața subterana din lume. Speologii au petrecut intr-o maniera inedita trecerea…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, spune, intr-un mesaj transmis duminica, ca a remarcat "asezarea impreuna a intregii noastre natiuni" cu ocazia funeraliilor regelui Mihai. "Romani, timp de mai multe decenii, trecand prin zilele cele mai intunecate ale razboiului si ale dictaturii comuniste…

- "Romani, timp de mai multe decenii, trecand prin zilele cele mai intunecate ale razboiului si ale dictaturii comuniste care i-a urmat, Regele Mihai a trimis in aceasta zi a fiecarui an mesajul lui catre natiune. Din frageda copilarie imi amintesc grija cu care tatal meu scria aceste discursuri si…

- Nationala feminina de tineret (U20) a intrat in a doua etapa de pregatire sub comanda cuplului de antrenori Gheorghe Tadici – Bogdan Burcea, in cursul acestei saptamani participand la Valcea (21-22 decembrie), la turneul amical ”Constantin Tita”, alaturi de trei echipe din Liga Nationala. …

- PSD vrea sa construiasca cate un stadion in fiecare județ. Au disparut echipele, apar arenele! Stadioane rad in soare, ne anunța ministrul Marius Dunca. Ministrul Tineretului si Sportului spune ca are un proiect megalomanic, prin care va construi cate un stadion in fiecare judet. București, Cluj, Ploiestiul și…

- Bibliotecarul Avram Iancu, cunoscut pentru performantele sale de a traversa inot Canalul Manecii si fluviul Dunarea, de la izvoare la Marea Neagra, a reusit sa stranga o mie de euro la capatul unei actiuni umanitare in care a inotat, timp de 12 ore, pentru a sprijini un copil bolnav de cancer din…