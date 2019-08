Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Mihai Dide a anunțat ca daca Guvernul va da OUG pe Codul Penal dupa cazul Caracal se va muta in Piața Victoriei. Mai mult decat atat, i-a sugerat Vioricai Dancila sa desființeze Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie. ”Vio, daca te atingi cu vreun OUG pe Codul Penal,…

- "Va fi deci o 'revolutiune'? Cei care vor veni sunt 'poporul'? Sau se poate intampla o 'lovitura de stat'? Dar provine ea 'de sus, de la cei care detin puterea'? Nu pare. Si atunci? Daca Guvernul ar accepta cele 75 de revendicari, nu ar fi posibil ca dupa o saptamana, sa vina alt 'popor' cu alte…

- Mai sunt doar cateva zile pana la protestul organizat la exact un an de la demonstrațiile violente din Piața Victoriei din 10 august 2018, care s-au soldat cu sute de raniți de ambele parți, protestatari și jandarmi, și cu dosare penale inca nefinalizate. Atelier de creat bannere La protestul de sambata…

- Circa 38% dintre rusi nu mai vor ca presedintele rus Vladimir Putin sa ramâna pentru un nou termen la conducerea Rusiei dupa 2024, când îi expira actualul mandat de sase ani, potrivit rezultatelor sondajului Centrul Levada, cea mai importanta

- Premierul Viorica Dancila a declarant, miercuri seara, ca iși menține afirmațiile potrivit carora ceea ce s-a intamplat in seara de 10 august in Piața Victoriei a fost o lovitura de stat. Premierul a adaugat ca instanța va decide cine trebuie sancționat pentru incidentele de atunci. ”In momentul in…

- "In momentul in care se forțeaza intrarea in Guvernul Romaniei, eu cred ca acest lucru seamana cu o lovitura de stat. Eu știu un lucru, ca au incercat sa intre in cladirea Guvernului. Uitați-va in orice stat membru al UE, daca cineva ar incerca sa intre in Guvern, cum ați cataloga acest lucru? In…

- Viorica Dancila are aceeași parere, ca dupa evenimentele din 10 august 2018, cand a spus ca ceea ce s-a intamplat in aceea seara a fost o tentativa de lovitura de stat.Dancila a facut o precizare importanta: a menționat ca nu toți cei din Piața Victoriei au avut intenția de a forța intrarea…

- Vești proaste pentru mii de angajați care activeaza in acest domeniu! Inalta Curțe de Casație și Justiției a luat o decizie ce va afecta fosrte mulți romani care lucreaza in acest domeniu.Mii de romani nu vor mai avea polibilitatea sa… Citește AICI cine sunt angajații vizați și de…