Adrian Năstase, despre diversiunile din politica românească: Şedinţele de Guvern se pot ţine şi fără miniştrii ALDE „Mai multi oameni politici si analisti au lansat, in ultimile zile, o diversiune si anume ca, in lipsa ministrilor ALDE, nu se pot tine sedinte de guvern. Nu vad temeiul (altul decat cel politic-electoral) pentru o astfel de afirmatie. Nici din punctul de vedere al rostului guvernului de a administra, in timp real, problemele tarii si nici din punct de vedere strict legal. Astfel, in art.38 din Codul administrativ, se precizeaza: „(1) Guvernul adopta hotarari si ordonante in prezenta majoritatii membrilor sai. Hotararile si ordonantele se adopta prin consens. Daca nu se… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

