- Fostul premier Adrian Nastase spune ca PSD risca sa se sparga in bucați la Congres.„Fara o buna pregatire, Congresul PSD din 29 iunie risca sa sparga in bucati partidul si sa duca la o criza guvernamentala”, considera Adrian Nastase. Adrian Nastase a lansat, luni, un apel catre social-democrați…

- „Vineri, am ținut o prelegere la Craiova despre Titulescu și despre criza dreptului internațional. Am incercat sa evidențiez felul in care oamenii politici, in perioada interbelica, au știut sa apere cuceririle din tratatele de pace și sa lupte impotriva revizionismului. Am aratat, intre altele,…

- Partidul Social Democrat ar putea avea un candidat la alegerile prezidentiale si din afara partidului, o astfel de varianta fiind luata in calcul, a declarat, vineri, presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila. ‘Trebuie sa stabilim mai multe lucruri (la Congresul PSD – n.r.). In primul rand, trebuie…

- "PSD a intrat din pacate pe un drum fara intoarcere. Un drum antieuropean. Un drum al extremei si al populismului. Cu un discurs al urii, menit sa divizeze si sa antagonizeze clasele sociale. Dar social democratia nu este despre ura. Social democratia inseamna incluziune, toleranta si bunastare,…

- Fostul purtator de cuvant al PSD, Adrian Marius Dobre, proaspat transferat la Pro Romania, a explicat, sambata, ca a sarit in barca lui Victor Ponta pentru ca PSD a intrat „pe un drum fara intoarcere, antieuropean” și folosește un „discurs al urii”.„Am intrat in Partidul Social Democrat in…

- Adrian Nastase a afirmat, referitor la sprijinul oficialilor europeni in cazul Laurei Codruța Kovesi, dupa punerea sub control judiciar, ca aceasta este preferata pentru șefia Parchetului UE deoarece este o persoana vulnerabilizata in Romania, care poate fi manevrata in jocul dreptei europene.„Uitați-va…

- Fostul premier Adrian Nastase a relansat un atac dur la adresa realizatorului Radu Banciu, care l-a criticat atat pe el, cat si Partidul Social Democrat in direct la B1 TV. Adrian Nastase, fost premier si ministru de Externe, a pus diplomatia in cui si l-a jignit grosolan pe Radu Banciu, cu care are…

- Sebastian Ghita este de parere ca, citam, "Fara sa constientizam ca valorile acestor oameni sunt interesul stapanilor lor straini si minciuna riscam sa retraim ceea ce au patimit bunicii si parinții nostri". "Cine uita nu merita !Nicolae Iorga Neo Marxistii lui Ciolos nu par cu…