Adrian Năstase, despre candidatul puterii la alegerile prezidenţiale: Alianţa PSD-ALDE va lua o decizie pe grabă „In urma cu un an spuneam ca Congresul PSD ar fi trebuit sa gandeasca o strategie pentru alegerile prezidentiale. S-a pierdut momentul pentru a demara o evaluare in legatura cu profilul unui candidat, cu analiza alegatorilor. In mod evident, s-a schimbat profilul alegatorilor, tinerii privesc altfel viata publica si cea politica. Care sunt mesajele pentru ei? Care sunt liderii politici din zona partidului care sa se adreseze acestui segment de electorat? Alianța PSD-ALDE va lua o decizie pe graba la un moment dat și riscurile vor fi pe masura. Vom vedea care este trendul la alegerile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Adrian Nastase anunța ca PSD ar putea eșua la alegerile prezidențiale, din cauza lipsei unei viziuni, dar și a unei acțiuni coordonate in ceea ce privește selectarea unui candidat apt sa il invinga pe Klaus Iohannis in cursa pentru Cotroceni.„In urma cu un an spuneam ca Congresul…

- Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte al PSD, spune ce plan se pune la cale in formațiune. Dragnea trebuie sa candideze impotriva lui Klaus Iohannis pentru ca PSD trebuie sa aiba propriul candidat la prezidențiale. Asta, deși Dragnea a declarat, de mai multe ori, ca liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu,…

- Dan Barna a explicat ca intențineaza sa creeze o alianța politica a forțelor de dreapta din Romania. "Vom ști la sfarșitul acestei luni daca vom avea alianța cu Plus și obiectivul discuțiilor pe care le avem in prezent este o alianța pana in 2020. Tot ce facem pana atunci, inclusiv europarlamentarele,…

- ”Conform cercetarilor noastre, este de departe candidatul cu cea mai mare sansa si avem convingerea ca presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va castiga alegerile prezidentiale. De altfel, consideram ca este vital pentru Romania ca alegerile prezidentiale sa fie castigate de Klaus Iohannis,…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele formatiunii ALDE, sustine ca va exista o discutie in coalitia de guvernare, la inceputul celui de-al doilea trimestru al acestui an, pentru a decide asupra unui candidat comun la alegerile prezidentiale.

- Calin Popescu Tariceanu va fi candidatul pe care PSD si ALDE il vor sustine la alegerile prezidentiale din 2019, potrivit Romania TV. Chiar daca decizia nu a fost anuntata oficial, sursele politice citate de Romania TV sustin ca acest lucru a fost deja stabilit. Aceleasi surse sustin ca in cazul…

- Candidatul opoziției la alegerile prezidențiale din Georgia respinge rezultatele scrutinului, care au dat-o invingatoare pe Salome Zurabishvili, și cheama cetațenii la proteste pașnice, relateaza Reuters.

- Candidatul de extrema dreapta, Jair Bolsonaro, care a candidat din partea Partidului Social Liberal, a castigat duminica alegerile prezidentiale organizate in Brazilia, dupa ce a obtinut 55% din voturi, relateaza site-ul agentiei Dpa si postul BBC.