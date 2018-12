Adrian Năstase, de Crăciun: Ne-am prefăcut că... ''Dragi prieteni, calatoria noastra in Vietnam a continuat pe insula Phu Quoc. Vremea, deși este – teoretic – iarna aici, este calduroasa și cu averse zilnice de ploaie. Pentru noi e bine pentru ca soarele este foarte puternic. Am facut o scurta calatorie in jurul insulei, cu un vaporaș, revopsit de vreo zece ori, și ne-am prefacut ca pescuim vreo doua ore. Aseara, am sarbatorit Craciunul la hotelul in care suntem cazați. Organizatorii s-au chinuit sa aranjeze totul foarte frumos, pe gazonul din fața hotelului. La ora 18 fix, ora la care eram invitați, a inceput o ploaie musonica ce… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

