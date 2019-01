Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a schiat in ultima zi a anului 2018, Liviu Dragnea a ales Sinaia, in timp ce Elena Udrea, abia iesita din inchisoare, a ramas in Costa Rica. Fostul premier Adrian Nastase si-a petrecut Revelionul in Vietnam, alaturi de familie.

- Adrian Nastase si-a petrecut noaptea dintre ani la mii de kilometri departare de Romania. Fostul premier din perioada 2000-2004 s-a aflat la Saigon, cel mai mare oras din Vietnam, tara comunista din sud-estul Asiei."Am crezut ca Anul nou nu va fi marcat in mod deosebit in Vietnam. Banuiam…

- Dupa ce te hotarasti, citeste semnificatia alegerii tale si vei descoperi aspecte nebanuite ale personalitatii tale. Afla cum iti va fi drumul in 2019! Drumul 1 Ai ales drumul cu numarul 1? Inseamna ca esti o persoana linistita, atrasa de lucrurile sensibile. Florile reprezinta serenitatea…

- Un tanar de 22 de ani a murit si alti trei au fost raniti dupa ce au intrat cu masina in care se aflau intr-un copac de marginea soselei, accident rutier petrecut luni dimineata pe drumul european E85, in apropierea localitatii Nicolae Balcescu, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al ISU…

- Croatul Luka Modric (33 de ani) a primit Balonul de Aur, intrerupand seria de 10 ani a duoului Leo Messi - Cristiano Ronaldo. Mijlocașul lio Real Madrid le-a raspuns celor care contesta alegerea sa drept caștigator. "Drumul meu in fotbal a fost unul lung și dificil. Asta ma face și mai fericit acum,…

- In contextul publicarii noului Raport MCV, am revazut un articol mai vechi al meu, intitulat „Despre Drone si MCV-uri” din Jurnalul National din 27 august 2012. Cred ca merita sa-l (re)cititi:„Pentru cei care nu stiu, dronele sunt niste mici aparate teleghidate – folosite, de regula, in teatrele…

- Deși afara e inca destul de cald, in trei saptamani vom intra in iarna calendaristica. Iar cand spui iarna, spui zapada. Și cand spui zapada, nu poți sa nu te gandești la saniuș. Și cand s-a gandit la saniuș, Valentin Bot, primarul comunei Șiria, și-a propus sa amenajeze o partie pentru toți…

- Gigi Becali i-a reconfirmat pozitia lui Nicolae Dica, acesta urmand sa ramana antrenorul FCSB pana la finalul sezonului si avand ca obiectiv castigarea titlului. "Am tras linie dupa tur. Dica nu pleaca! Dica e foarte bun! Gata, vorbim peste 13 etape. Daca-l dau afara pe Dica, se supara el,…