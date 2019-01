Stiri pe aceeasi tema

- Plecarea Corinei Crețu la Pro Romania este o lovitura grea pentru PSD considera Adrian Nastase, fost premier al Romanie. Nastase susține ca este mirat de lipsa de reacție a PSD la plecarea comisarului european."Comisarul Corina Cretu este, pentru oricare dintre partidele care ar fi sprijinit-o,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri seara, ca nu a fost surprins de decizia Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) care a admis sesizarea presedintelui Camerei Deputatilor referitoare la existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Ministerul Public, pe de o…

- Fostul ministru al Turismului, Mircea Titus Dobre, in prezent la Pro Romania, il compara pe ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, cu celebrul imparat Nero, care a dat foc Romei. Dobre susține ca Teodorovici duce țara in prapastie și a demonstrat ca nu poate genera niciun fel de rezultat pozitiv.Citește…

- Liviu Pleșoianu, deputat PSD, este critic la adresa lui Liviu Dragnea. „Cu toata dragostea... hai sa NU ne mai plangem la TV ca e unul, Pahonțu, care conduce ostilitațile! E unul, Pleșoianu, care a depus...

- Fostul presedinte al PNL Crin Antonescu a declarat, duminica la TVR 1, ca „nu s-a simtit bine” atunci cand Klaus Iohannis a dedicat cateva minute ca sa il atace pe Liviu Dragnea, in discursul in Parlament cu ocazia celebrarii Centenarului Marii Uniri, precizand ca nu era momentul potrivit.

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat ca a fost „neplacut surprins” de lipsa unei cereri din partea Vienei de clarificare a situației de spionaj in favoarea Rusiei in cazul unui colonel in retragere al armatei austriece, transmite TASS declaratia ministrului. „Am fost neplacut surprins…

- Fostul premier Victor Ponta a fost ales presedinte al partidului Pro România în cadrul primului congres national al formatiunii politice, care a avut loc duminica, la Romexpo. Din cei 876 de delegati cu drept de vot prezenti la congres, 871 au votat pentru alegerea lui Victor…

- Fostul premier Victor Ponta a fost ales presedinte al partidului Pro Romania in cadrul primului congres national al formatiunii politice, care a avut loc duminica, la Romexpo. Citește și: DOLIU in Banie: a murit Ilie BalaciDin cei 876 de delegati cu drept de vot prezenti la congres,…