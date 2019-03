Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Adrian Nastase susține ca in perioada in care el se afla la guvernare a existat o anumita coabitare intre Palatul Victoria și Palatul Cotroceni, iar in acest moment lipsește.Citește și: Adrian Nastase CRITICA protestatarii de la casa lui Iliescu: 'Este un lucru extrem de periculos'…

- Parlamentul s-a reunit, vineri, in plen comun al celor doua Camere, pentru a da votul final pe proiectul legii bugetului de stat pe 2019. Dupa o saptamana de foc, cu dezbateri care au durat pana la 3 dimineata, in comisiile de specialitate, si pana la miezul noptii, in plen, deputatii si senatorii mai…

- Atac extrem de dur lansat de Alina Mungiu Pippidi la adresa consilierului premierului Viorica Dancila, Darius Valcov. Mungiu susține ca aducerea acestuia in echipa guvernamentala este o greșeala de-a liderului PSD Liviu Dragnea."Cel putin doua sondaje in care am incredere (unul al meu) au…

- Presedintele a rostit de doua ori cuvantul DELICVENT in cadrul declaratiei de presa de la Cotroceni, semn ca nu a fost o scapare. "Foarte mulți au observat și s-a discutat foarte mult in diferite emisiuni și alte medii despre delicvenți care au fost eliberați mai repede (...) Așadar, trebuie…

- Ceremonia oficiala de inaugurare a Presedintiei romane la Consiliul UE a inceput joi seara, la Ateneu, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis si a premierului Viorica Dancila, precum si a oficialilor europeni.La evenimentul de la Ateneul Roman vor sustine discursuri presedintele Klaus Iohannis,…

- Fostul premier Adrian Nastase l-a criticat pe presedintele Klaus Iohannis pentru modul in care se adreseaza si interactioneaza cu premierul Viorica Dancila, spunand ca seful statului da impresia ca vrea sa umileasca liderul de la Palatul Victoria.

- Fostul premier Adrian Nastase l-a criticat pe presedintele Klaus Iohannis pentru modul in care se adreseaza si interactioneaza cu premierul Viorica Dancila, spunand ca seful statului da impresia ca vrea sa umileasca liderul de la Palatul Victoria.

- Fostul premier Adrian Nastase l-a criticat pe presedintele Klaus Iohannis pentru modul in care se adreseaza si interactioneaza cu premierul Viorica Dancila, spunand ca seful statului da impresia ca vrea sa umileasca liderul de la Palatul Victoria.