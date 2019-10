Adrian Năstase, anunţ după moţiunea de cenzură: PSD trebuie să "năpârlească" "Partidul are nevoie de o strategie pe termen mai lung. O noua politica de cadre, idei coerente de politici publice, o asumare clara a opțiunii de stanga, departamente funcționale, o structura dinamica de tineret (tradarea președintelui acestei structuri ar trebui sa dea de gandit). O alta batalie este in curs. Viorica Dancila și-a asumat-o și trebuie sa o duca la capat, incercand un rezultat cat mai bun. „Avantajul" votului de ieri este ca partidul va trece printr-o „naparlire" necesara. Mulți oportuniști sau șobolani vor sari din barca. Chiar și unii din apropierea fostului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

