Iata cum comenteaza, Adrian Nastase, pe pagina sa oficiala de Facebook, situatia politica a momentului si care sunt, in opinia sa, variantele de urmat:

"De-a lungul anilor petrecuti in politica, eu am considerat ca nu poti sa gestionezi eficient mai mult de trei crize in acelasi timp. Nu stiu daca considerati corecta aceasta teorie, dar eu tin la ea si, mai ales, am tinut seama de ea.

In momentul de fata, pare ca PSD are de gestionat, in acelasi timp, tot mai multe crize – tensiunea cu Bruxelles-ul, cu PES, cea cu Comisia de la Venetia, relatia complicata cu Palatul Cotroceni,…