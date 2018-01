Stiri pe aceeasi tema

- Clarificarea masurilor fiscale, care au "innebunit populatia", este unul dintre primele lucruri pe care ar trebui sa le faca viitorul Guvern condus de Viorica Dancila, a afirmat, duminica, fostul premier Adrian Nastase. El a declarat, la Antena 3, ca Guvernul ar trebui, printre altele,…

- Adrian Nastase a speriat-o pe Dana Grecu, duminica seara, la Antena 3! Realizatoare emisiunii ”Adevaruri de viața” l-a intrebat pe fostul daca va fi viitorul președinte al Romaniei, iar Nastase a spus ”sigur voi fi”.Iata schimbul de replici: Citește și: Surpriza de proporții! Ce cantareți…

- Adrian Nastase a fost invitatul Danei Chera la ”Adevaruri de viața”, acolo unde a vorbit despre trecutul sau în PSD, momentele dificile prin care a trecut, dar și subiecte actuale, cum ar fi relația dintre PSD și președintele Klaus Iohannis. Fostul premier a spus ca debarcarea…

- Adrian Nastase a facut dezvaluiri și acuzații grave la adresa foștilor colegi din PSD! Cel care i-a condus pe social-democrați acuza ca a fost tradat. Primul care i-a spus-o a fost chiar Traian Basescu, in seara in care lui Nastase i s-a cerut demisia chiar de catre colegii sai. Pe atunci, Basescu…

- Lidia Fecioru a prezentat, sambata, la ”Adevaruri ascunse”, un leac pentru ficat și pentru detoxifierea intestinului gros. Se ia o ceapa și se cresteaza in forma de cruce, pana la jumatate. Ceapa se pune intr-un vas, peste care se toarna ceai, de orice fel. Conținutul se bea pe parcursul unei zile,…

- Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu este invitat astazi, la ora 10.30, in platoul Libertatea Live, pentru a dezbate cele mai importante teme de politica interna și externa de pe agenda publica. Cristian Diaconescu este unul dintre cei mai respectați analiști de politica externa din Romania.…

- Guvernul nu e o instituție a partidului, Viorica Dancila nu trebuie folosita ca țap ispașitor, in condițiile in care nu va fi lasata sa conduca guvernul. Sunt declarațiile fostului premier Adrian Nastase, facute la un eveniment cultural.

- Lui Klaus Iohannis nu i se reproșeaza ca n-a adus opoziția la putere intr-un mod absolut contra naturii. Nici nu putea s-o faca, la cum arata aritmetica politica. Opoziția nu a avut candidat pentru postul de premier și nu ar fi avut puterea sa adune o majoritate.

- In 27 de ani de democrație, Romania a avut 14 premieri, daca nu ii luam in calcul pe cei care au deținut interimar funcția. In ultimele 12 luni insa, PSD a batut un record: a dat jos doi prim-miniștri propuși tot de partid. Acum iși dorește numirea Vioricai Dancila, deși nimeni din formațiune nu poate…

- Medicul Alexandru Oproiu a fost invitatul Danei Chera in emisiunea „Adevaruri de viața". Specialistul a ținut sa precizeze ca adevaratul motiv pentru care ne ingrașam este pentru ca ing...

- Fostul premier Victor Ponta a postat un mesaj pe contul personal de Facebook, unde se declara dezamagit de conducerea PSD. ''Am intrat în PSD-ul condus de Adrian Nastase si în Guvernul care a dus România în NATO si în UE. Am condus PSD-ul si…

- Adrian Nastase intervine și el in scandalul din PSD, in special pe fondul apelor tulburi din ultima perioada. Mai exact, potrivit unor surse autorizate social-democrate, fostul premier ar fi co-autor al scrisorii lui Nicolae Badalau. Cu alte cuvinte, al scrisorii anti-Dragnea. Reamintim ca președintele…

- Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu, aflat in prezent in inchisoare, a facut un top al politicienilor și, separat, unul al miniștrilor. In capul listei la categoria politicieni Vintu l-a plasat pe Calin Popescu Tariceanu, in timp ce la miniștri se afla Petru Daea. „Ne place sau nu, ei sunt cei care astazi…

- Ingrosarea vaselor de sange inseamna tromboze, inseamna accidente ischemice si multe alte probleme. De aceea, Lidia Fecioru recomanda o atentie asupra sporita dar si un leac. Pentru acest leac, avem nevoie de cinci nuci pe care sa le amestecam cu o lingura de miere de tei, un varf de scortisoara…

- Numerosi politicieni au transmis, duminica, mesaje de Anul Nou pe Facebook, in care le-au urat romanilor sa aiba un 2018 mai bun, mai prosper, plin de bucurii si sanatate. Oamenii politici au tinut sa precizeze ca 2017 a fost un an al provocarilor si al deciziilor importante.Citeste si: Lider…

- Probleme mari pentru fostul premier, Adrian Nastase. Chiar in ultima zi din an, cabana acestuia din Azuga a luat foc.Din primele informații nu exista victime in acest incendiu. Se pare ca focul a pornit dintr-un depozit unde familia Nastase ținea aparate electrocasnice.

- Problemele dintre Florin Salam si „sotia” sa au izbucnit in urma plecarii Roxanei de acasa, cu tot cu bani. S-a speculat faptul ca aceasta ar fi fugit cu celebrul Florin a lu’ Vancica. "Fratele” manelistului a relatat ca problemele s-ar fi terminat intre cei doi, luand o decizie importanta fata de relatia…

- Florin Salam nu are liniste de Sarbatori! Dupa ce a fost tradat de Roxana Dobre, celebrul manelist este tinut in joc de glezne de propria familie. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, a aflat detalii picante din casa artistului.

- Povestea a fost spusa de Dana Grecu in cadrul emisiunii "Adevaruri ascunse" de la Antena 3. Episodul relatat in aceasta seara de vedeta Antenei 3 s-a derulat pe vremea cand prezenta o alta emisiune. "Noi am spus la Adevaruri de Viața povestea lui Brigitte Sfat. Va marturisesc sincer ca eu…

- Semnalul ca Liviu Dragnea este din ce in ce mai vulnerabil in PSD nu vine, in mod paradoxal, de la premierul Mihai Tudose, chiar daca acesta i-a aplicat cateva lovituri succesive grele, incepand cu negarea statului paralel, pana la avizul negativ pentru proiectul celor doi lideri ai majoritatii

- Adrian Nastase a comentat protestele din ultimele luni și a spus ca “este o incercare de decredibilizare a parlamentarismului pentru a se crea o formula de anarhie”. El spune ca “ceea ce se intampla acum se leaga și de felul in care Iohannis iși pregatește un al doilea mandat”. El l-a criticat foarte…

- ”Eugen Nicolicea a fost parlamentarul din anii '90 care a propus pentru prima data sa se faca o lege pentru ca Regele sa fie declarata persona non-grata pentru 15 ani. (...) Aceasta inițiativa doar verbalizata a avut-o și Adrian Nastase și Vadim Tudor, dar ei nu mai sunt in campul politicii. Eugen…

- ”A murit, saptamana aceasta, o mare personalitate franceza și un mare prieten al Romaniei, membru fondator al Fundației Europene Titulescu – Jean D”Ormesson. In martie, anul trecut, cand am sarbatorit 25 de ani de la inființarea Fundației, s-a scuzat ca nu poate calatori, la cei peste 90 de ani…

- Aflat intr-o vizita la Shaghai, fostul premier Adrian Nastase a scris, pe blogul personal, un mesaj de condoleante dupa auzul vestii ca Regele Mihai I a trecut la cele vesnice. Fostul lider social-democrat a vorbit si despre intalnirile pe care le-a avut cu Majestatea Sa pe vremea cand a fost sef…

- Alis Grasu, managerul Serviciului Județean de Ambulanța București-Ilfov și medicul Monica Pop, managerul Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice din Bucuresti, au explicat, in emisiunea "Adevaruri de viața", de la Antena 3, de ce tot mai mulți tineri fac infarct.

- De cand a lovit comunicatul Departamentului de Stat al SUA, mai ales, a explodat o furie a dezinformarilor care de care mai gogonate, menite sa creeze foarte mult zgomot si multa confuzie. Am sa fac un mic inventar al celor care mi se par cele mai importante, fara a avea nicidecum pretentia ca el este…

- Robert Stoika, un polițist american plecat din Romania cand avea numai 14 ani, continua sa militeze pentru unitatea polițiștilor de ”acasa”. El a fost in Romania și a facut un tur alaturi de sindicatul polițiștilor, dar continua sa fi» Vezi tot

- Flavius Stoican a avut un discurs echilibrat dupa infrangerea cu Dinamo, scor 2-1. Antrenorul CSM-ului a spus ca trebuie sa fie mai atent la jocul elevilor lui de acum inaintea si sa lase arbitrajul pe planul secund. "Un meci urat, fara faze de poarta. Nu cred ca a fost placut pentru cei…

- Un grup de protestatari a contestat prezenta la targul Gaudeamus a lui Dan Voiculescu, vineri - care si-a lansat cartea "Lupta politica", volumul II -, a lui Adrian Nastase si Sorin Rosca Stanescu, fosti condamnati, care, dupa parerea lor, vorbesc despre "valori inversate" si care nu ar trebui sa fie…

- Joi, la Targul Gaudeamus, au avut loc doua lansari de carte care au determinat-o pe Lidia Bodea, director al Editurii Humanitas, sa isi dea demisia din Asociatia Editorilor din Romania, motivul fiind unul care tine de "moralitate". In replica, Ovidiu Enculescu, directorul Editurii RAO, isi asuma cele…

- Surpriza pentru Adrian Nastase, care a marturisit intr-o intervenție la Antena 3 ca nu il mai recunoaște pe Victor Ponta, cel pe care l-a lansat in marea politica romaneasca in urma cu 15 ani. Fostul premier nu l-a vorbi...

- "Sincer, imi pare rau ca a renunțat la emisiunea zilnica, dar asta este. Ea știe mai bine ce are de facut și ii urez succes. De fapt, sunt convins ca va avea succes. Genul acela de emisiune cum este 'Adevaruri ascunde' prinde la public", a zis Mugur Ciuvica la Antena 3. [citeste si] De…

- Politica externa a unei tari nu trebuie sa fie obiectul competitiilor electorale interne, ci trebuie sa fie o politica bazata pe interesele fundamentale nationale si care trebuie sa fie promovata de absolut toata lumea, a declarat, luni, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, la lansarea…

- Supranumit ”micul Titulescu” la debutul in politica de catre Adrian Nastase, Victor Ponta e umilit de mentorul sau. Nastase crede ca Ponta are mari probleme de caracter, dupa ce, in ultima perioada, a dezvaluit, in pubic, mai multe detalii de la intalniri cu politicieni, magistrați și oameni din…

- Dan Voiculescu se solidarizeaza cu Adrian Nastase, dupa ce fostul premier i-a dat o replica dura jurnalistului Radu Banciu. Fondatorul trustului Intact afirma ca a fost, la randul sau, ani la rand, "ținta unei propagande lipsite de decența și de un minim respect pentru meseria de jurnalist".…

- Avocatul argentinian Jorge Dehlon s-a sinucis aruncandu-se sub roțile unui tren! Gestul sau are legatura directa cu cazul ”FIFAgate”, a dezvaluit ole.com.ar! Jorge Dehlon a comis acest gest in Lanus, unul din orașelele din zona metropolitana Buenos Aires. Avocatul in varsta de 52 de ani, tata a patru…

- Fostul premier Adrian Nastase lanseaza un atac fara precedent la adresa realizatorului B1 Tv, Radu Banciu. Politicianul a scris, pe blogul personal, o postare pe care o anunța drept „pamflet”. Reacția fostului premier vine dupa valul de atacuri ale realizatorului tv la adresa sa.„Dupa cum…

- Ce nu au ințeles slugile lui Adrian Nastase, care curațau ziarele și posturile de televiziune de toate vocile de alta parere, și nici cele ale lui Liviu Dragnea, este ca o țara cu mass-media controlata de guvernanți este ca un sicriu vorbitor cu un singur enunț: sunt de vanzare!

- Cateva zeci de persoane - printre care vicepremierul Paul Stanescu, secretarul general al PSD, Marian Neacsu, deputatii Claudiu Manda si Andreea Cosma - au venit luni in fata sediului DNA pentru a-l sustine pe liderul PSD, Liviu Dragnea, care a fost citat intr-un dosar de coruptie.Nu este…

- De multe ori ajungi in instituții de stat și te trezești ca o anumita problema nu se poate rezolva pentru ca un anumit bugetar este in concediu. Cand privești situația in ansamblu, cifrele sunt absolut uluitoare, pentru ca bugetarii stau, practic, mai mult in concediu decat la munca. Citește…

- "Se afirma, in continuare, ca prin privatizarea Petrom ne-am vandut bogațiile țarii, respectiv zacamintele de petrol. Se face inca o confuzie sau exista o necunoastere a unui text fundamental – Constituția. Atat inainte de privatizare, cat și dupa, Petrom nu a fost și nu este proprietarul zacamintelor…

- Opozitia si o parte a societatii civile contesta vehement propunerile de modificare a legilor justitiei. Cele trei legi despre care este vorba au fost adoptate in 2004, in timpul Guvernului Nastase. Fostul premier Adrian Nastase ii ironizeaza pe cei care apara legile facute de el, intr-un articol…

- Un consilier al lui Florin Iordache, fost ministru al Justiției care a promovat infama ordonanța 13, încearca sa-i aranjeze lui Liviu Dragnea întâlniri la cel mai înalt nivel în Statele Unite ale Americii. a dezvaluit Rise Project. Costul operațiunii de cosmetizare…

- Tehnicianul Vasile Miriuta a declarat, luni seara, ca au fost cinci jucatori care baut pana dimineata inaintea meciului cu Aerostar Bacau din Cupa Romaniei si a subliniat ca patronul Ionut Negoita va decide daca acestia vor fi dati afara."Au fost mai buni, au profitat de greselile noastre…