- "Am constatat ca unul dintre candidatii la prezidentiale – Klaus Iohannis – a preluat tema mea principala de campanie, de la alegerile pentru prezidentiale, din 2004. Tema preocuparii pentru „normalitate” a fost prezentata in numeroase documente si conferinte pe care le-am sustinut in perioada…

- Klaus Iohannis iși lanseaza candidatura la Pitești. Dupa lansarea candidatului PMP la prezidențiale Teheodor Paleologu la Pitești și vizita Vioricai Dancila urmeaza lansarea oficiala a lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat in fruntea statului. Vizita președintelui Romaniei va avea loc pe 7 septembrie…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. "Am dubii ca Dancila va mai candida. Eu o susțin pe Dana Garbovan la Justiție. Mie mi s-a parut nefireasca demisia din magistratura, atat de rapida, și fara sa se consulte cu președintele, ca sa știe daca o accepta sau nu. Mi s-a parut ori pripita, ori ținta nu este ocuparea…

- PNL va incepe in 10 august, o data simbolica, strangerea de semnaturi pentru candidatura presedintelui Klaus Iohannis la alegerile prezidentiale pentru un nou mandat, a anuntat luni liderul PNL Ludovic Orban, care a precizat ca seful statului a fost invitat si la Consiliul National al liberalilor de…

- Fostul premier Adrian Nastase spune ca PSD trebuie sa fie mai „vigilent” dupa ce Klaus Iohannis a preluat de la predecesorul sau de la Cotroceni, Traian Basescu, „șmecheria” cu referendumul consultativ in aceeași zi cu alegerile.„Klaus Iohannis a invatat de la Basescu smecheria cu referendumul…

- Calculele pentru alegerile din 2020 trebuie sa devanseze socotelile inguste de la alegerile prezidentiale. Asa cum euroalegerile au fost un exercitiu de razboi in teren pregatind partidele pentru alegerile prezidentiale, la fel competitia pentru prima functie in stat trebuie sa se constituie intr-o…

- Autor: Petru ROMOȘAN In 1997 a fost semnat infamul Tratat cu Ucraina. Inainte de aderarea la UE sau, in cazul de fata, de acceptare in NATO, tara trebuia sa-si clarifice, sa-si soldeze diferendele si contencioasele cu toti vecinii. Trei oameni politici – Emil Constantinescu, presedinte, Petre Roman,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, se va intalni, marti, cu liderul PNL, Ludovic Orban, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse politice. La discutiile dintre cei doi ar putea fi abordat si subiectul alegerilor prezidentiale, au mai spus sursele. USR si PSD sunt si ele in procesul de stabilire a candidatilor…