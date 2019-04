Adrian Năstase, absent de la şedinţa solemnă a Parlamentului: ”Nu ştiam nimic” „Pe 29 martie 2004, am depus instrumentele de ratificare, la Washington, pentru aderarea la NATO, iar, cateva zile mai tarziu, in 2 aprilie, a fost inaltat steagul Romaniei la sediul NATO de la Bruxelles. Am scris si am vorbit, de-a lungul anilor, despre importanta istorica a acestei decizii. Si, dupa 15 ani, realizam semnificatia unei realizari la care au contribuit toate partidele politice din Romania. Cu toate acestea, efortul final cel mai important a fost depus de Guvernul PSD pe care l-am condus, iar depunerea instrumentelor de aderare de catre mine, in calitate de prim-ministru,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, marti, in Parlament, ca este al treilea an de guvernare PSD-ALDE in care bugetul are 2% din PIB pentru aparare, a mentionat cresterea salariilor militarilor. Dragnea a spus ca ar fi vrut chiar un pact politic cu seful statului…

- Premierul Viorica Dancila și-a cerut scuze in fața Parlamentului, la ședința solemna dedicata aderarii la NATO, pentru discursul lui Klaus Iohannis care a transformat evenimentul intr-o manifestare electorala. Guvernul pe care il reprezint ramane ferm angajat in asigurarea rolului activ al Romaniei…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila participa, marti, de la ora 14.00, la sedinta comuna solemna a Senatului si Camerei Deputatilor dedicata aniversarii a 15 ani de la aderarea Romaniei la NATO si a 70 de ani de la infiintarea Aliantei Nord-Atlantice. Potrivit unui memorandum intern…

- Parlamentul marcheaza, marti, printr-o sedinta solemna, 15 ani de la aderarea Romaniei la NATO, la eveniment fiind invitati presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, premierul Viorica Dancila, membri ai Guvernului, dar si inalti oficiali si reprezentanti ai corpului diplomatic. Administratia Prezidentiala…

- Senatul si Camera Deputatilor se reunesc, marti, intr-o sedinta comuna solemna, dedicata aniversarii a 15 ani de la aderarea Romaniei la NATO si 70 de ani de la infiintarea Aliantei Nord-Atlantice. Parlamentarii urmeaza sa semneze o declaratie prin care se reafirma atasamentul fata de principiile, valorile…

- Sedinta solemna maine in Parlament #WeAreNATO Sedinta solemna mâine în Parlament, dedicata aniversarii a 15 ani de la aderarea României la NATO. Sedinta solemna mâine în Parlament, dedicata aniversarii a 15 ani de la aderarea României la NATO.…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, marti, de la ora 14.00, la ședința comuna solemna a Senatului și Camerei Deputaților dedicata aniversarii a 15 ani de la aderarea Romaniei la NATO și a 70 de ani de la inființarea NATO. Parlamentul va marca 15 ani de la aderarea Romaniei la NATO printr-o sedinta…

- Potrivit unui document aprobat de conducerea Parlamentului, sunt invitati sa participe presedintele Romaniei, premierul, membri ai Guvernului, inalti oficiali si reprezentanti ai Corpului Diplomatic.Parlamentul urmeaza sa adopte in aceasta sedinta o declaratie. loading...