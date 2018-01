Stiri pe aceeasi tema

- Surorile Lavinia Neagu (26 de ani), moderator de televiziune, și Beatrice Tarzianu (23 de ani), studenta la Arhitectura, au caștigat 15.750 de lei, aseara, la “Guess My Age – Ghicește varsta”, show-ul prezentat de Dan Negru, la Antena 1.

- Presedintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu a declarat, luni, ca din informatiile sale, premierul desemnat Viorica Dancila nu a trecut prin "meandrele statului paralel din Romania", adaugand ca aceasta va avea un rol administrativ, deoarece va trebui sa duca la indeplinire programul de guvernare.…

- Cantareții care au caștigat cei mai mulți bani in 2017 au reușit sa stranga, numai din concerte, aproape 4 milioane de euro! Unii au umflat potul peste vara, exact ca in anii trecuți , cand și-au sacrificat vacanțele ca sa susțina concerte peste tot prin țara, alții au ingrașat porcul in Ajun, imbogațindu-se…

- HOROSCOP BERBEC Incearca sa fii impartial in judecatile tale de valoare, pentru ca treci printr-o situatie in care chiar nu ai voie sa tii partea nimanui si nici sa ai propriile tale preferinte. Chiar daca inima ta inclina intr-o anumita directie, tine sub control aceasta slabiciune, pentru…

- Dana Chera, fosta Grecu, a trecut recent printr-un divort de Bogdan Grecu, tatal copiilor ei, apoi si-a refacut viata alaturi de un medic din Pitesti. Prezentatoarea pare ca se simte foarte bine si ca a trecut repede peste separarea de fostul sot. In prezent, vedeta de la Antena 3 a inceput recent o…

- Comitetul Executiv Național al PSD se va reuni marți, la ora 11.00, pentru a desemna persoana care fi propusa președintelui Iohannis pentru funcția de prim-ministru.Secretarul general adjunct al PSD, Codrul Ștefanescu, a declarat la Antena 3 ca Liviu Dragnea nu va participa la ședința CEx.…

- Conducerea PSD este pe cale sa-și dea jos al doilea premier in doar cateva luni. Spre deosebire de debarcarea lui Sorin Grindeanu, posibila plecare a lui Mihai Tudose ar genera o criza majora, pentru ca președintele Iohannis a afirmat ca nu va mai desemna inca un premier din partea PSD. In acest context…

- Președintele PNL Bistrița-Nasaud, Ioan Turc, solicita administrației municipale sa renunțe la hotararea de Consiliu Local prin care au crescut tarifele pentru parcari. Acuza primarul și executivul de obtuzitate și de taxarea bistrițenilor pentru „niște linii desenate pe asfalt”, care se vor a fi parcari.

- Președintele executiv PSD, Niculae Badalau a vorbit duminica seara, la Antena 3, despre situația tensionata din partid, el afirmand, intre altele, ca luni, la Comitetul Executiv Național programat la ora 16.

- "Cred ca vom avea o problema mare daca s-ar ajunge la o asemenea situație. Președintele a anunțat și a fost o declarație publica in care a spus ca a treia oara nu va mai nominaliza un membru din PSD. Eu consider ca avem ințelepciunea și maturitatea ca nu vom ieși de la guvernare. Vom incerca, respectand…

- Scrisoarea semnata de președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, in care este criticat dur managemantul lui Liviu Dragnea il are co-autor pe fostul premier Adrian Nastase, spune Antena 3, conform Jurnalul.ro In aceste momente de maxima turbulența in PSD și Guvern, mai mulți lideri ai partidului…

- Ședința Comitetului Executiv Național al PSD, de luni, 8 ianuarie, a fost un punct de cotitura in scandalul din partid. Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a prezentat o scrisoare ampla in care critica activitatea partidului și facea o serie de propuneri.Vezi și: Un medic nutriționist…

- La o zi de la sedinta PSD, Mihai Tudose ii da o lovitura lui Liviu Dragnea. Premierul a declarat ca „este de acord” cu cele scrise de președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, anunța marți Antena 3.Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a transmis o scrisoare liderilor partidului…

- Președintele a avut o convorbire cu premierul israelian. Klaus Iohannis i-a spus premierului Israelului ca țara noastra iși menține aceeași poziție pe care a avut-o și in Adunarea Generala a ONU, acolo unde s-a abținut. In acea adunare, s-a adoptat o rezoluție impotriva a ceea ce propunea Donald…

- Prezent in ședința CSM, președintele Klaus Iohannis a vorbit despre ”penalii” din politica romaneasca. Acesta a discutat despre modificarea Constituției, in așa fel incat, politicienii cu dosare penale deschise sa nu mai aiba voie sa fie aleși. „Oare de ce trebuiau spuse toate aceste lucruri la CSM?…

- A fost o veste șocanta pentru admiratorii Danei Grecu, realizatoarea de la Antena 3, atunci cand a facut publica desparțirea de tatal copiilor ei. Dar nu și pentru apropiați. Toți cei din jurul lor știau ca soțul Danei are o amanta de ani buni și ca cei doi sunt legați doar formal, de actele casatoriei…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau sud-coreean Moon Jae-In au decis sa amâne manevrele militare comune ale SUA si Coreei de Sud prevazute a se desfasura în perioada Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, din luna februarie, a anuntat joi biroul sefului statului sud-coreean,…

- Un gardian al Penitenciarului Rahova a murit in post. Un gardian de la Penitenciarul Rahova, in varsta de 42 de ani, a murit joi, 5 ianuarie, la scurt timp dupa ce a intrat in postul de paza. Barbatul spusese ca se simte rau, inca de la intrarea in tura, dar nimeni nu l-a luat in seama, precizeaza Antena…

- Batalia cea mare s-a dat intre Dana Grecu și Alessandra Stoicescu. Cele doua jurnaliste de la Antena 3 au fost votate in numar foarte mare. Conform publicului DC News, realizatoarea TV a anului 2017 este Alessandra Stoicescu, cu 24,74% din voturi, urmata imediat de Dana Grecu cu 24,68%. Pe locul…

- Prima imagine cu fostul soț al Danei Grecu și iubita lui a fost postata pe contul de socializare, chiar de femeia care l-a cucerit definitiv pe Bogdan Grecu. Bruneta a avut prima reacție. Ioana este in culmea fericirii și a marturisit public acest lucru. „Cand visurile noastre devin realitate dupa…

- ”Pe mine ma cheama Dana Chera” i-a spus cea pe care o cunoșteam drept Dana Grecu lui Mihai Gadea, miercuri in emisiunea ”Sinteza Zilei”. ”Aveam impresia ca va cheama altfel” i-a spus Mihai Gadea. ”Da, foarte mulți ani, aproape 20”, a raspuns Dana Chera. ”De azi inainte va spun Dana…

- Duel de zile mari, în ultima zi din 2017, la Antena 3. Invitații Danei Grecu la emisiunea Adevaruri de viața au fost Bogdan Chirieac, analist politic și Mugur Ciuvica, președintele Grupului de Investigații Politice (GIP). Relația dintre cei doi este binecunoscuta de la emisiuni, unde…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a recomandat Ministerului de Externe sa ia in serios posibilitatea mutarii Ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. "Mie nu mi se par foarte complicate lucrurile. Sigur, le putem complica foarte mult. Israelul este un stat suveran si are aceleasi drepturi…

- Fuego a fost, din nou, asaltat de admiratoarele sale! Asa ca, dupa concertul de aseara de la Teatrul National Bucuresti, artistul a trecut prin obisnuita sesiune de autografe si fotografii. Iar doamnele l-au surprins cu daruri inedite.

- X FACTOR 2017 LIVE VIDEO ONLINE ANTENA 1: In marea finala de vineri, de la ora 20.00, pe Antena 1, fiecare dintre cei patru jurați va avea cate un concurent din echipa sa care, initial, a fost compusa in Bootcamp din zece membri. Delia va merge alaturi de Francesca Nicolescu, echipa Horia Brenciu…

- Mirela Vaida, Fuego și nea Marin Barbu sunt invitații lui Dan Negru, sambata, 23 decembrie, de la ora 20.00, la Antena 1, intr-o ediție de sarbatoare a show-ului “Guess My Age – Ghicește varsta”.

- Mai multe informații din interiorul partidelor, prezentate ca subterane ale politicii, au fost dezvaluite joi, la emisiunea Punctul de întâlnire, de la Antena 3. 1. Ținta politica nr. 1 în anul 2018 este eliminarea lui Liviu Dragnea, atât din fruntea Camerei Deputaților,…

- Zilele speciale sunt sarbatorite cu programe speciale, astfel ca timp de cinci zile, de Craciun, Antena 1 a pregatit o multime de surprize pentru intreaga familie. Stefan Banica, Dan Negru, Mirela Vaida, Fuego, nea Marin vor fi alaturi de telespectatorii Antena 1 intr-o serie de editii speciale de Craciun.

- "Domnule premier, domnule președinte de țara, domnilor care conduceți Romania, este un mega subiect! Nu de presa, este un mega subiect de viața", a zis Dana Grecu. Jurnalista s-a referit la problema drogurilor și dependența tinerilor. Astfel, Dana Grecu spera ca oamenii care ne conduc sa se aplece…

- Realizatoarea emisiunii "Adevaruri ascunse" se afla in juriul concursului "1 Romania". "Am primit foarte multe mesaje de la telespectatori in care aceștia ne-au spus ca le este dor de Dana Grecu", a zis Nadina Campean. [citeste si] Dana Grecu a spus ca și ei ii este dor de oamenii…

- Emisiunea se numește ”Adevaruri de viața” și o puteți urmari de la ora 17:00 la ora 19:00. ”Sper ca duminica dupa-amiaza intre 17:00 și 19:00, sa va gasiți loc in fotoliu pentru a urmari o emisiune extrem de tranșanta, extrem de calda in același timp, cu lucruri foarte serioase, dezbatute…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, nu a fost zarit in zona Arcului de Triumf, unde se desfasoara parada de 1 Decembrie, iar Calin Popescu-Tariceanu nu a luat loc la tribuna oficiala. Initial, potrivit unor informatii neoficiale, presedintele Liviu Dragnea, insotit de ceilalti lideri ai PSD, urma sa mearga…

- Vedetele care au acceptat provocarea ,,Asia Express”, emisiune ce debuteaza in primavara 2018 pe Antena 1, se confrunta deja cu greutațile unui stil de viața cu care nu sunt obișnuiți, iar suma de 1 euro pe zi este doar una dintre provocarile acestui show.

- Dana Grecu a renuntat la emisiunea „La ordinea zilei”, pe care o prezenta in fiecare zi la Antena 3. Luni seara (n.r. 20 noiembrie), in cadrul unui interviu difuzat de Radu Tudor, in cadrul emisiunii sale, Dana Grecu a marturisit motivul care a determinat-o sa renunte la emisiunea zilnica: oboseala.…

- Surpriza pentru Adrian Nastase, care a marturisit intr-o intervenție la Antena 3 ca nu il mai recunoaște pe Victor Ponta, cel pe care l-a lansat in marea politica romaneasca in urma cu 15 ani. Fostul premier nu l-a vorbi...

- *Daca pana acum, la Antena 3 erau invitați doar hoți sau proști din actuala guvernare, aseara, la emisiunea 100% a venit Adrian Nastase, supranumit ”Tatal lor” (al hoților, pentru ca proștii din PSD n-au tata, au doar mama și e mereu gravida). Gazda n-a mai fost Dana Grecu, care l-ar fi eclipsat, cu…

- ”E un soi de oboseala și nevoia de a face altceva. Simt ca pot mai mult decat atat. Sunt convinsa ca o sa fac foarte bine ce o sa fac in continuare. O sa facem emisiunea `Adevaruri ascunse`, iar duminica o sa ne intalnim din nou. Cred foarte mult ce se intampla aici.”, a declarat Dana Grecu.…

- "Din pacate, calitațile lui Victor Ponta au fost depașite de ce a parut a fi defecte. Fara sa știe sa aștepte. Aceasta nerabdare l-a dus dintr-un loc in altul, l-a facut sa piarda simpatia unor prieteni. Avea calitați foarte bune, nu știu daca va reuși sa treaca de lipsa de caracter, pe care unii…

- Mihai Bendeac s-a aflat in centrul unui incident la show-ul iUmor de duminica, 19 noiembrie. Actorul s-a retras temporar din juriu, enervat la culme de un concurent turc.Ozulusal Taylan, un concurent jumatate turc, jumatate roman, a sustinut un numar de umor in care a asociat lumea musulmana…

- "E freamat. E bine ca este freamat. E foarte greu de explicat de ce am luat decizia asta. Am simțit nevoia de o mișcare in viața mea. Cred ca e și un pic de oboseala, dincolo de rutina, nevoia de a face altceva. (...) Pentru mine televiziunea, dincolo de anchete și reportaje, unde ma simt ca peștele…

- Dana Grecu a anunțat vineri ca a fost ultima ediție, in acest format, a emisiunii ”La Ordinea Zilei”, care foarte mult timp a fost lider de audiența pe segmentul sau. Vestea i-a luat prin surprindere atat pe telespectatorii sai, cat și pe oamenii de media care au facut numeroase speculații și interpretari…

- Antena 3 a fost amendata cu 5.000 de lei de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), joi, pentru o editie a emisiunii „Sinteza Zilei”, in care a fost insultat fostul presedinte Traian Basescu, cu apelative precum „smenar”, „alcoolic” si „mincinos patologic”.In aceasta emisiune, care a…

- Teatrul Metropolis a gazduit concertul in cadrul caruia artista si-a prezentat prima colectie de melodii, „Eu sunt Feli”. Feli Donose a lansat primul ei album, „Eu sunt Feli”, in cadrul unui eveniment impresionant și foarte emoționant, alaturi de peste 150 de invitați la Teatrul Metropolis și 180.000…

- ”Am sa va povestesc o intamplare din viața mea. Bunica mea, care a fost pentru mine aproape tot in viața asta, s-a prapadit pe 17 octombrie, iar eu am ziua de naștere pe 18 octombrie. Pe 17 octombrie, mergeam, eram terminata, ma sunase mama de la Campulung ca bunica nu mai este. Și eram cu gandul…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a descris drept "normal" dialogul cu omologul sau american, Donald Trump, despre care a spus ca se comporta "corect si amical", informeaza site-ul agentiei de stiri Tass. Prezent la summitul organizatiei pentru Cooperarea Economica Asia-Pacific (APEC),…

- Presedintele american Donald Trump va decide la finalul turneului sau în Asia daca va reinclude Coreea de Nord pe lista "statelor care sponsorizeaza terorismul", a anuntat Casa Alba, informeaza site-ul postului France 24, citat de Mediafax.

- Presedintele american Donald Trump a apreciat luni la Tokyo ca programul nuclear nord-coreean reprezinta o "amenintare pentru lumea civilizata" si a reafirmat ca timpul "rabdarii strategice" a trecut, in timp ce Japonia a anuntat, prin vocea premierului Shinzo Abe, ca va dobori rachete nord-coreene…

- Președintele SUA, Donald Trump, care a plecat vineri intr-un turneu asiatic in cadrul caruia va ajunge și in China, va putea sa foloseasca in aceasta țara Twitter, deși acolo accesul la rețeaua de socializare este blocat, a asigurat un oficial chinez citat de agenția EFE. 'Nu trebuie sa…

- Starul argentinian al FC Barcelona, Lionel Messi, a fost foarte "solicitat" de suporteri greci în timpul meciului cu Olympiakos Pireu, din Grupa D a Ligii Campionilor. În prima repriza, un fan a intrat pe teren si l-a îmbatisat si pupat pe Messi, care se pregatea…