Stiri pe aceeasi tema

- Prezent la Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad, unde a primit titlul "Doctor Honoris Causa", Nastase a vorbit, in discursul sau, despre importanta dreptului international pentru Romania, amintind situatii in care tara noastra a castigat dispute cu alte state, inclusiv cu Ungaria, context in care a…

- Fostul premier Adrian Nastase a primit, vineri, titlul ''Doctor Honoris Causa'' al Universitatii ''Aurel Vlaicu'' din Arad, ca o recunoastere pentru activitatea stiintifica desfasurata, la ceremonie fiind prezent si ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina

- Prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul Universitații Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), a primit in cursul zilei de marți, 7 mai 2019, titlul de Doctor Honoris Causa al Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Balcescu” (AFT) de la Sibiu. Propunerea pentru decernarea celui mai inalt titlu…

- Arad. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad ofera elevilor de clasa a XII-a șansa de a se pregati suplimentar la matematica și limba și literatura romana cu profesorii universitații de stat. Cei care doresc sa participe sunt așteptați in Complexul M al universitații, situat in Micalaca, zona 300, strada…

- Facultatea de Științe Umaniste și Sociale din cadrul Universitații „Aurel Vlaicu” Arad a organizat Zilele Francofoniei la Arad și Gyula. Evenimentul a avut loc in colaborare cu Consulatul General al Romaniei la Gyula, Ungaria și in parteneriat cu USAMVB din Timișoara. Francofonia a fost sarbatorita…

- Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a primit gradul de incredere in urma evaluarii ARACIS. Veste buna pentru mediul academic al Universitații „Aurel Vlaicu” din Arad: Agenția Romana de Asigurare a Calitații in Invațamantul Superior (ARACIS) a prezentat raportul evaluarii instituționale pentru universitatea…

- Peste o mie de studenți au fost prezenți la „Bursa Locurilor de Munca UAV”, desfașurata marți, 12 martie, in prezența reprezentanților autoritaților locale, in Complexul M al Universitații „Aurel Vlaicu” din Arad. In organizarea Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera din cadrul UAV in parteneriat…

- Peste o mie de studenți au fost prezenți la Bursa Locurilor de Munca UAV, desfașurata in aceasta dimineața in Complexul M al Universitații „Aurel Vlaicu” din Arad. Ediția de anul acesta, in organizarea Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera din cadrul UAV in parteneriat cu Liga Studenților…