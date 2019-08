„Sunt, de ieri, in Liban. Am fost invitat pentru cateva zile de un vechi prieten, fost ministru de externe al Libanului din perioada cand conduceam și eu externele.

Au trecut aproape trei decenii. Intre timp, a candidat și el (fara succes) la președinția țarii.

Aseara, l-am ascultat pana tarziu in noapte cu o analiza extraordinara despre ce se intampla in țarile arabe, inclusiv in Liban”, a scris Adrian Nastase, marți, pe blogul sau.