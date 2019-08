Stiri pe aceeasi tema

- Este mare, mare bucurie in familia lui Adrian Nastase, caci fostul premier a devenit bunic din nou, iar acest lucru ii aduce și mai multa implinire. Soția fiului sau Andrei a adus pe lume cel de-al doilea copil, iar fericita veste a fost data chiar de catre Andrei Nastase, pe rețelele de socializare.

- Liderul PRO Romania analizeaza reacțiile aparute in lumea politica dupa ce liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca cele doua formațiuni se vor alia, devenind a treia cea mai mare forța politica din Romania."Ieri mi-am descoperit o multime de “prieteni” - toti ingrijorati de viitorul…

- Dupa ce Pro TV a anunțat intoarcerea lui Horia Brenciu in juriul emisiunii „Vocea Romaniei”, in locul Andrei, artista a avut prima reacție, explicand ca plecarea din fotoliul de jurat a avut stransa legatura cu programul ei extrem de incarcat, noteaza click.ro. „Dupa un an in care am incercat sa fac…

- Un numar de 11 buzoieni semnasera, pana marți dupa-amiaza, apelul fostului premier Adrian Nastase pentru reformarea Partidului Social Democrat, pe care acesta – condamnat, in anul 2012, la doi ani de inchisoare pentru corupție in dosarul “Trofeul calitații in construcții”, și, in 2014, la patru ani…

- Fostul premier Adrian Nastase a lansat luni un apel, pe blogul sau, catre actualii, fostii membri si simpatizantii PSD sa sprijine principalul partid al stangii pentru ca „sa iasa din criza in care se afla” si pentru „refondarea” formatiunii social-democrate. Ulterior, intr-o intervenție telefonica…

- Adrian Nastase a reacționat pe blogul sau dupa arestarea lui Liviu Dragnea. ”Sunt doua lucruri distincte: 1. Dragnea trebuia sa-si dea demisia din fruntea partidului dupa rezultatul umilitor la alegerile de...

- Fostul lider al PSD Adrian Nastase s-a aratat dezamagit rezultatul social-democratilor de la europarlamentare, explicand ca scorul va atrage „efecte in cascada”. Acesta a amintit apoi de scrisoarea anti-Dragnea semnata de presedintele PSD Giurgiu, Niculae Badalau.

Conform fostului premier, acestea vor avea loc dupa alegerile din 26 mai