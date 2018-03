Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mutu a profitat de meciul pe care Nationala Romaniei l-a jucat in Israel, echipa condusa de Cosmin Contra invingand cu 2-1 intr-un meci amical, astfel ca fostul international nu a ratat ocazia de a merge la Mormantul Sfant.

- Carmen de la Salciua are o familie exemplara. Este casatorita cu cantaretul Culița Sterp, iar familia lui este și a ei, iar acest lucru se vede. Ieri, soacra artistei și-a serbat ziua de naștere. La fel ca in fiecare an, primii care i-au urat „La mulți ani!” au fost fiul și nora sa. Atat Carmen, […]…

- Romania a caștigat amicalul cu Israel, 2-1, dupa o repriza secunda excelenta a elevilor lui Cosmin Contra. Romania va juca marți impotriva Suediei, de la 21:30. Cosmin Contra i-a felicitat pe jucatori pentru ca au revenit de la 0-1, a explicat cum a schimbat jocul echipei și a spus de ce l-a folosit…

- A crescut ca manager in multinationale, unde a invatat sa vanda snackuri, bauturi racoritoare si mai apoi branzeturi, iar acum conduce producatorul celui mai vandut brand de lactate din romania: Napolact. Cornel Caramizaru este romanul pe care FrieslandCampina, un gigant cu afaceri de peste 12 miliarde…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 25.478 locuri de munca, in data de 23 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 6.065, Prahova…

- Smiley este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania. Are mulți fani, printre care și Simona Halep. Recent, cei doi au fost fotografiați la Miami. Tenismena participa la un turneu de categorie Premier Mandatory, in timp ce cantarețul se afla in vacanța. Inaintea partidei cu Oceane Dodin, Simona…

- Andrei Gheorghe și-a presimțit sfarșitul!?! Cu exact o luna inainte sa inceteze din viața, cunoscutul realizator de emisiuni a facut public un mesaj care i-a facut pe mulți acum sa se intrebe daca nu cumva el a simțit ca va muri curand. Rudele, prietenii, colegii de munca și fanii sunt in stare de șoc.…

- Competitia-fenomen Exatlon a cucerit Romania. Milioane de romani stau cu sufletul la gura si urmaresc, pe Kanal D, aventurile celor doua echipe „Faimosii” si „Razboinicii”. S-au scurs deja doua luni si jumatate de la debutul reality show-ului care a doborat recordurile de audienta, iar tensiunile sunt…

- Nu mai e o noutate pentru nimeni ca mulți varstnici de la noi traiesc la limita subzistenței din pensii de mizerie și abia iși duc zilele. Ca multe altele, cititul ramane un lux pentru aceasta categoriei sociala, pentru ca prețul carților ramane unul prohibitiv. Managerul unui magazin din Romania a…

- In discursul sau transmis miercuri, in ajunul zilei de 15 Martie, prim-ministrul ungar a spus despre Revolutia Maghiara de la 1848 ca a fost "o scanteiere unica, ce nu si-a pierdut perfectiunea sau puritatea" si ca toate evolutiile ei au reflectat "unitatea si iubirea de libertate a natiunii ungare"."De…

- Adrian Mutu și soția lui, Sandra, au participat la finalul weekend-ului trecut la un mare eveniment. Cei doi au fost nașii de botez al copilului unui prieten apropiat al celui porecșit Briliantul. Adrian Mutu nu a ratat ocazia de a felicita tinerii parinți și a postat pe Instagram o fotografie in care…

- Adrian Mutu a fost acționat in instanța, la Judecatoria Sectorului 1, de catre Lucia Bianco, un agent de jucatori din Peninsula. Italianca il acuza ca ar fi luat mai mulți bani fața de cat i s-ar fi cuvenit in urma unei tranzacții cu un fotbalist. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, i-a solicitat, sambata, ministrului de Externe sa faca, foarte rapid, o propunere pentru functia de ambasador al Romaniei in Israel. El a declarat, la Congresul extraordinar al PSD, ca "este inadmisibil sa stam mai mult de un…

- Nati Meir, fostul candidat la Președinția Romaniei, a fost internat, de urgența, la un centru medical din Israel, dupa ce a suferit un atac cerebral, informeaza Cancan.ro.Ex-parlamentarul a ajuns pe mainile medicilor dupa ce a suferit un atac cerebral, urmat de o semipareza pe partea stanga.…

- Selecționerul Cosmin Contra are mari batai de cap, dar nu neaparat cu jucatorii naționalei de fotbal de la care așteapta cele mai bune rezultate! Antrenorul reprezentativei Romaniei a declanșat un meci…cu fiscul, chemand ANAF-ul in judecata, a descoperit CANCAN.ro, site-ul numarul unu din Romania! El…

- Nati Meir, fostul candidat la Președinția Romaniei, a fost internat, de urgența, la un centru medical din Israel, dupa ce a suferit un atac cerebral. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imagini din rezerva de spital in care se recupereaza omul de afaceri. In mai 2009,…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, a intrat in posesia imaginilor uluitoare depuse la dosarul de la Poliție in cazul „macelului din Herastrau”, pe care le publica in mega-exclusivitate. Incaierarea din localul de fițe din Herastrau ar fi plecat, așa cum tot noi v-am dezvaluit, de la un milionar care…

- Decesul subit al celebrului fotbalist Davide Astori l-a șocat profund pe Adrian Mutu. Intristat, „Briliantul” a facut public un mesaj emoționant in memoria capitanulul Fiorentinei. Va reamintim ca sportivul a murit inaintea meciului pe care echipa lui trebuia sa-l joace pe terenul lui Udinese, in etapa…

- Maga-scandal in familia temutului interlop Adrian Corduneanu! Soția lui, Ramona, ar fi fugit de acasa și nu s-a știut de ea preț de cateva zile. Povestea cu iz de amantlac a ajuns la urechile lui Adrian, aflat dupa gratii, iar acesta a luat foc și a amenințat cu razbunarea crunta! CANCAN.RO, site-ul…

- Scolile inchise si saptamana viitoare. Sute de unitați de invațamant din toata Romania și-au inchis porțile saptamana aceasta din cauza vremii extreme care face ravagii in țara noastra. In București, dar și in alte orașe, elevii nu vor face cursuri pana luni. Totuși, vacanța lor s-ar putea prelungi,…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, filmari fabuloase cu ”lupii tineri” ai opoziției. Tanarul PNL-ist Adrian Chiran și-a sarbatorit ziua de naștere impreuna cu brigada lui de primari. A rezultat o mega-paranghelie cu manele, unde s-au cosumat zeci de litri de vin și…

- In timp ce colegii lui de la Antena 1 intarzie la serviciu din cauza zapezii, Radu Valcan se bucura de soare in Asia, acolo unde filmeaza pentru „Insula Iubirii”. Prezentatorul i-a trimis un mesaj lui Razvan Simion, pe care „matinalul” l-a citit la „Neatza cu Razvan și Dani”. Jumatate din țara se afla…

- 'De aproximativ un an de zile, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, tot incearca sa amane aceasta decizie pe care i-o cer mai marii PSD, oamenii care i-au dat portofoliul Justitiei pe mana, cu scopul clar de a-i scapa de amenintarea dosarelor pe care le au in instanta si nu pentru a administra corect…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va dezvaluie, in mega-exclusivitate, o informatie tinuta "la secret", care nu a aparut nicaieri, pana azi, in presa din Romania. Cei patru frati miliardari Shapiro, care controleaza compania Shapir, implicata in dosarul mitei de 175.000 de euro, pe care Avraham…

- Mesaj incredibil al lui Klaus Iohannis pentru ministrul Justiției, Tudorel Toader. Șeful statului i-a transmis lui Toader sa aiba curaj și sa fie profesionist."Ma aștept de la Toader sa fie profesionist și sa aiba curaj", a spus Iohannis care nu este interesat de inregistrarile aparute la…

- Nepotul fostului presedinte al Romaniei, Dragos Basescu a fost condamnat astazi la trei ani de inchisoare cu executare. La scurt timp dupa ce a aflat senrtinta definitiva din dosar, Dragos Basescu a postat un mesaj pe contul sau de Facebook. "Felicitari procurorilor DNA care au reusit sa contribuie…

- Gheorghe Hagi implineste luni 53 de ani, fostul fotbalist serbandu-si ziua in plin campionat. Hagi s-a nascut in 1965 in Sacele, Dobrogea, incepandu-si cariera fotbalistica la varsta de 10 ani, la echipa Farul Constanta. Aici a si debutat in Divizia A, urmand apoi o cariera fulminanta, care l-a vazut…

- Contactat deA CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , Liviu Varciu a vorbit in exclusivitate despre sarcina Adelinei Pestritu. Carismaticul prezentator i-a transmis un mesaj fostei sotii, care a anuntat astazi ca este insarcinata in trei luni.

- Una dintre prioritatile Guvernului o constituie dezvoltarea si extinderea Parteneriatului strategic dintre România si SUA în mai multe domenii, inclusiv pe componenta protejarii si promovarii drepturilor omului si combaterii traficului de fiinte umane, se

- Federatia Romana de Fotbal anunta faptul ca Sorin Colceag nu va mai ocupa functia de selectioner al reprezentativei U17 a Romaniei, formata din jucatori nascuti incepand cu 1 ianuarie 2001. Decizia vine ca urmare a unei analize facute in cadrul Comisiei Tehnice a FRF, dupa turneul amical…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, sambata, un mesaj cu ocazia Zilei Internationale a comemorarii victimelor Holocaustului, in care afirma ca Romania continua sa lupte impotriva oricarei forme de antisemitism, rasism, xenofobie si discriminare."Rugaciunile si gandurile noastre cele mai…

- Romania va fi reprezentata la intalnirea de Cupa Davis cu Luxemburg, care va avea loc la 3 si 4 februarie, la Piatra Neamt, de Marius Copil, Nicolae Frunza, Horia Tecau, Florin Mergea si Bogdan Borza. Mergea, Tecau si Copil, care au lipsit de la precedenta confruntare a Romaniei, cu Israel, in luna…

- Liviu Dragnea, sef al PSD si presedinte al Camerei Deputatilor, nu a participat miercuri la nicio manifestare organizata cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane. Acesta s a rezumat la o urare postata pe pagina personala de Facebook.In urma cu 159 de ani, romanii au asezat piatra de temelie a marelui…

- Unul dintre marii absenti de la ceremoniile de Ziua Unirii Principatelor, Liviu Dragnea, iese la rampa pe Facebook. Liderul PSD a transmis romanilor un scurt mesaj."In urma cu 159 de ani, romanii au așezat piatra de temelie a marelui vis național: #UNIREA. Oamenii politici de atunci…

- Premierul Mihai Tudose transmite un mesaj de Ziua Culturii Naționale, aratand ca lasa pentru cateva minute la o parte razboiul politic din interiorul PSD. Tudose susține ca Romania trebuie sa renasca in anul Centenarului și un bun prilej este sa aratam respectul cuvenit culturii romanești. Citește…

- Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre a postat pe contul sau de Facebook un mesaj in contextul organizarii unui nou CEx al PSD. "Ma astept ca in viitorul CExN sa discutam mai mult despre modalitatile prin care acest guvern sa functioneze si mai bine decat a functionat pana in prezent, despre ceea…

- Avertisment extrem de dur al presedintelui Klaus Iohannis catre parlamentari. Seful statului le-a transmis un ultimatum clar acestora de la Palatul Cotroceni. Iohannis a decorat mai multe scoli si licee si a transmis faptul ca Romania are nevoie, mai mult ca oricand, de investitii masive in invatamant…

- Cel mai important trust de presa de limba maghiara din Romania, Udvarhelyi Hirado, are un nou proprietar: societatea Prima Press SRL. Managerul acesteia, Orosz Pal Levente, are legaturi cu guvernul ungar. In ultimele zile ale anului trecut, guvernul ungar a aprobat o suma-record de peste 100 de milioane…

- Adrian Mutu, unul dintre cei mai reprezentativi jucatori din istoria naționalei Romaniei, a implinit astazi 39 de ani. "Briliantul" nu a fost uitat de Fiorentina, echipa din Italia la care a avut cele mai bune rezultate de-a lungul carierei. Toscanii i-au transmis un mesaj special prin intermediul site-ului…

- Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatatii, vorbeste, intr-un mesaj dur postat pe Facebook, despre transplanturile din Romania si cum au fost taraganate procedurile si reglementarile domeniului. ”Daca nu ai reguli, nimeni nu te poate acuza de nimic”, iar in acest timp ”sute sau mii de romani au murit…

- 'As dori sa transmit mai intai catre colegii judecatori si procurori un mesaj de unitate care vine din partea sistemului. Daca ati urmarit discutiile care au avut loc in timpul sedintei Plenului de astazi ati remarcat ca de mai multe ori s-a rostit acest cuvant si avem de gand, si eu si domnul vicepresedinte…

- Andra este una dintre cele mai iubite artiste din Romania, de aceea, fanii ei , in numar foarte mare, o apreciaza si ti transmis multe cuvinte de lauda pe retelele de socializare. Iar sotia lui Maruta sle raspunde.

- Liviu Dragnea a transmis și el un mesaj de Anul Nou. Președinte PSD a susținut ca "în 2017, românii au trait mai bine ca în 2016, iar în 2018 vor trai mai bine ca în 2017".

- Poveste „de film” cu o fosta jucatoare a echipei de baschet feminin a Aradului in prim-plan. O baschetbalista extrem de indragita de suporterii echipei ICIM. Frumoasa, serioasa, inteligenta: Jence Rhoads. Inceputul Jence Rhoads s-a nascut in 31 decembrie 1988 in Slippery Rock, SUA,…

- Jimmy Morales, presedintele Guatemalei, a anuntat ca tara sa urmeaza sa-si mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, devenind astfel primul stat care urmeaza exemplul SUA, in pofida criticilor internationale ce au vizat decizia Administratiei Trump, informeaza ...