Adrian Mutu, sparring-partner pentru celebrul Marcelo Lippi

Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mutu, 39 de ani, este antrenor la echipa olimpica a celor de la Al Wahda și a inceput deja munca. De fapt, nu a avut pauza de Revelion, decat cat sa ciocneasca un pahar de șampanie cu soția sa, Sandra. In a doua zi a anului a avut deja prima reprezentanție. Fostul internațional a intalnit cu…

- Ministrul Finanțelor Publice (MFP), Eugen Teodorovici, cere revocarea șefului ANAF, Ionuț Mișa. In aceste sens, ministrul Teodorovici i-a trimis o scrisoare premierului Viorica Dancila, inca din 28 decembrie, in care iși exprima nemulțumirea fața de activitatea lui Ionuț Mișa și cere schimbarea acestuia…

- Adrian Mutu a sarbatorit nu numai Revelionul noaptea trecuta, ci și ziua de naștere a soției sale, Sandra. Cei doi au petrecut la Abu Dhabi, iar „Briliantul” i-a transmis jumatații sale un mesaj emoționant. „Draga mea sotie, stii cat de mult imi doresc sa iti ofer tot ceea ce are viata mai bun. In…

- Adrian Mutu, 39 de ani, antrenor secund la Al Wahda, e indragostit pana peste cap de Sandra, partenera sa de viața cu care are și un copil. "Briliantul" și Sandra au petrecut Revelionul la Abu Dhabi, iar prima zi din an a coincis chiar cu ziua de naștere a Sandrei, care implinește azi 25 de ani. Cu…

- Adrian Mutu este la picioarele so:iei "i are toate motivele. Sandra il face un bErbat implinit "i fericit. I-a dEruit o minune de copil "i ii este alEturi in toate momentele. Adrian Mutu este un bErbat atent, astfel cE de ziua de na"tere a so:iei sale, fostul fotbalist a transmis un mesaj superb.

- Aproape 700 de persoane din Bucuresti si din Ilfov au avut nevoie de interventia ambulantei in noaptea de Revelion, potrivit informatiilor furnizate de managerul Serviciului de Ambulanta, Alis Grasu. Opt persoane au avut de suferit din cauza petardelor.

- Comandamentul american responsabil de capacitatile de atac nuclear a provocat un scandal in SUA, dupa ce in ultima zi a anului a postat pe Twitter un mesaj in care ameninta cu posibilitatea lansarii unei bombe, scriu jurnalistii de la New York Times. Tweet-ul de revelion a fost sters cateva ore mai…

- Duminica, cel mai mare spectacol concertistic nu a fost la Targul de Craciun, ori in alt loc public din București, ci la reședința Mariei Dragomiroiu. Pentru aniversarea soțului sau, impresarul artistic Bebe Mihu, și-au luat liber zeci de vedete! Impresarului i-au fost alaturi la spumosa petrecere familia,…