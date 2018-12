Stiri pe aceeasi tema

- Peste 38% dintre romani nu isi fac planuri si cel mai probabil vor petrece acasa sarbatorile, alaturi de familie si prieteni, conform unui studiu remis luni AGERPRES , cei mai multi dintre respondenti afirmand ca planuiesc sa aloce un buget individual cuprins intre 501 si 1.000 de lei pentru vacanta…

- Iubiri temeinice care se vad de la distanta, din gesturi, atingeri, priviri, dar si relatii subrede, ca nu mai poate fi vorba de iubire prea multa la cei care au uitat de ce s-au luat, ce ii ametea, ce ii facea fericiti, ce clipe unice impartaseau. Orice relatie, orice iubire dureaza, ca…

- Drama in familia lui Ștefan Hrușca. Tatal artistului a incetat din viata. Interpretul de muzica folk, care locuiește de mai mulți ani in Canada, a ajuns de urgenta in Romania pentru a pregati ceremonia de inmormantare, informeaza B1 TV. Ștefan Hrușca a insistat ca tatal sau sa fie dus acasa pentru ca…

- Tariful mediu platit de romani pentru doua persoane este de 3.500 – 4.000 de lei, pentru 4 nopti de cazare. Aceste pachete de lux in tara costa cat o vacanta in Thailanda, unde un sejur de Revelion in Krabi, de pilda, costa aproximativ 700 de euro de persoana.

- Este oficial! Adrian Mutu s-a impacat cu Alexandra Dinu, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, are detalii de ultima ora. “Briliantul” a ingropat securea razboiului cu fosta soție, in ceea ce privește plata datoriei de 140.000 de euro, pensia alimentara pentru Mario, primul copil al fostului internațional. (Super oferta de…