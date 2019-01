Stiri pe aceeasi tema

- Prietenii si familia Ancai Pop sunt in stare de soc, dupa ce indragita artista a murit intr-un grav accident. Dansatorul Emil Regle, un prieten apropiat de-al artistei, a publicat un mesaj cutremurator pe o retea de socializare.

- Besiktas a ratat in ultima etapa calificarea in saisprezecimile Europa League, pierzand cu scorul de 1-0 in fata suedezilor de la Malmo. Problemele nu se opresc aici pentru fosta campioana a Turciei.

- Tudor Chirila, a carui eleva, Alma Boiangiu, s-a clasat pe locul trei in finala Vocea Romaniei, i-a transmis un mesaj concurentei sale, castigatorului, Bogdan Ioan, dar si antrenorului acestuia, Smiley. Actrita Alma Boiangiu (26 de ani) s-a clasat pe podium in finala „Vocea Romaniei“, castigata de Bogdan…

- Numarul 1 WTA a ales sa-și lanseze noul site personal chiar de 1 Decembrie, Ziua Nationala a Romaniei. Halep a anunțat pe rețelele de socializare ca prin intermediul site-ului ea va putea ține mai ușor legatura cu fanii ei. La lansarea site-ului simonahalep.com , Simona Halep a transmis ca este bucuroasa…

- Au fost momente frumoase, dar "i dureroase, asearE, la ~Insula iubirii. }naintea ultimului bonfire, cel cu partenerii alEturi de care au venit in Thailanda, concurentele au avut o intalnire finalE cu ispitele de pe Minitel. La cEldura focului, au ie"it la ivealE adevEruri de toate tipurile.

- Primarul din Alba Iulia, Mircea Hava, ii critica pe cei care au lansat in mediul online apeluri la un boicot al Jandarmeriei in timpul ceremonialului militar ce va avea loc in data de 1 decembrie. Potrivit indemnurilor de pe Facebook, cei care asista la parada ar urma sa se intoarca cu spatele atunci…

- In vara acestui an, Connect-R și Misha anunțau ca nu mai formeaza un cuplu. Aceștia au divorțat in urma cu mai bine de un, luandu-și inima in dinți in urma cu cateva luni, pentru a face totul public. Ei bine, Connect-R nu a reusit sa o uite pe mama fetitei lui, Misha.