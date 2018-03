Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul actor Jean-Claude van Damme a ajuns de doua ori in Romania, unde s-au turnat filmele in care era personajul principal. In ciuda faptului ca este un luptator de arte marțiale cunoscut, el a ”incasat-o” de fiecare data! Codin Maticiuc a fost martor la scandal și a povestit cum s-a intamplat.…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- De Ziua Femeii, Viorel Catarama s-a strecurat in clubul LOFT și și-a ”spionat” soția la party-ul cu stripperi, deși barbații nu au avut, teoretic, acces in local. Celebrul milionar a fost, insa, descurcareț și, alaturi de un prieten, a reușit sa intre in luxosul club de noapte. CANCAN.RO, site-ul nr.…

- Asia Express: Mircea N. Stoian a aruncat bomba in aceasta dimineața și a dezvaluit numele caștigatorului de la Asia Express. Jurnalistul nu ezita sa iși spuna parerea atat despre vedetele noastre autohtone, cat și despre emisiunile care se difuzeaza in Romania. Recent, a scris un articol pe blogul sau…

- Andrei Stoica a parasit competiția Exatlon din cauza problemelor de sanatate. Sportivul a fost nevoit sa paraseasca Romania și sa se intoarca in Romania, iar aici a fost intampinat de soția lui, de mama și de copii. „Ma simt extraordinar de bine si ma asteptam sa fiu primit bine. Foarte emotionat am…

- Alexandru Pițurca a rupt-o definitiv cu Iulia Parlea, iar, la scurt timp, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, l-a filmat pe fiul “Satanei” intr-un club din Capitala, in timp ce petrecea in compania prietenilor. Disctracția a fost la ea acasa, alcoolul nu a lipsit de pe masa, iar ex-fotbalistul a fost…

- Elena Udrea, inculpata in dosarul Gala Bute, a declarat la Romania TV ca nu se gandeste la o eventuala condamnare definitiva. De ce sa ne gandim la un lucru atat de abuziv Sa ne gandim ca o sa am parte de o judecata corecta si intr o astfel de situatie nu pot sa fiu decat achitata.Despre sarcinaNu stiu…

- Fiscul a dat-o in judecata pe fosta soție a lui Irinel Columbeanu și cere dizolvarea firmei SC Monica Columbeanu Media SRL, unde actuala iubita a lui Mr. Pink deține 99 % din acțiuni, iar milionarul de la Izvorani restul de 1 %. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, toate…

- In urma cu aproximativ doua saptamani, CANCAN.RO, site-ul nr 1 din Romania, va arata, in exclusivitate, fotografii incendiare, in care Liviu Varciu o saruta pe Roxana Niculae, in fața casei lui (VEZI AICI IMAGINILE). Acum, tot noi va dezvaluim ce s-a intamplat, de atunci, intre Liviu și Anda Calin și…

- Scene halucinante intr-un supermarket din Arges! Dialogul dintre un client si o vanzatoare a ajuns viral pe internet. Tot incidentul s-a petrecut intr-un magazin Kaufland. Dupa ce filmuletul a fost postat pe internet, reprezentantii lantului de magazinea au retras produsele de la vitrina si le-au distrus.…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Pana sa fie concediat de Ionuț Negoița, Vasile Miriuța a luat masa in mall, alaturi de soție și fetița. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imaginile care nu prevesteau nenorocirea. Chiar daca mare parte din timp a vorbit la telefon, tehnicianul a petrecut cateva clipe…

- A fost un weekend plin de emoții, tristețe și amintiri in familia Madalinei Manole. Fratele regretatei artiste a facut parastasul Eugeniei Manole, dar nu a putut sa nu se gandeasca și la “Fata cu parul de foc” și la copilul ei. In exclusivitate pentru CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, Marian…

- Scandal mare in vestiarul FCSB, dupa eliminarea in fața lui Lazio, dar mai mult din cauza umilinței de la Roma, 1-5! Gigi Becali e un car de nervi. Abia schimbase obiectivul: renunțase la titlu, in favoarea unui trofeu mult mai prețios, Europa League! Este, insa, picatura care a umplut paharul! CANCAN.RO,…

- Perfect ii merge lui Adrian Mutu dupa ce s-a lasat de fotbal! A incercat cu antrenoratul, din fașa, dar a fost nepregatit și a lasat-o pe alta data. A facut școala de antrenori apoi, unde a bifat aproape numai de ”10”, iar acum ara un rol important in cadrul Federației conduse de Razvan Burleanu! De…

- Marian Mexicanu’ este unul dintre cei mai apreciați lautari din Romania, insa acest lucru nu il ferește de probleme. Recent, artistul a fost snopit in bataie la un eveniment și a ramas cu semne vizibile pe fața. Acesta a povestit, cu lux de amanunte, cum a ajuns sa fie agresat fizic. „Incepem ca animalele…

- Gina Pistol a fost plecata vreme de mai bine de o luna pentru emisiunea „Asia Express”. In cadrul unui interviu, prezentatoarea a dezvaluit din culisele show-ului, dar și care a fost primul lucru pe care l-a facut cand a ajuns acasa, in Romania. Atat ei, cat și iubitului sau, Smiley, le-a fost greu…

- Presedintia Republicii Moldova va cere institutiilor de la Chisinau sa investigheze activitatea consulului Romaniei la Balti, pe care il acuza de partizanat si de corupere politica a alesilor locali din nordul Republicii Moldova. Intentiile presedintiei pro-ruse de la Chisinau au fost anuntate in contextul…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Zeci de pacienți ai secției de Oncologie din cadrul spitalului Municipal Arad sunt nevoiți sa aștepte cu orele la cabinetele de specialitate. Un tanar care insoțea, joi, la spital, un membru al familiei sale, a rabufnit și a postat pe rețelele de socializare un mesaj cat se poate de lamuritor. „Asta…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- La doua zile dupa ce drumul lui spre premiul cel mare de la „Exatlon” s-a incheiat, Ionut Oncescu a ajuns astazi in Romania direct din Republica Dominicana, unde s-a duelat cu concurenți de top. Luptator profesionist de skandenberg se ratrasese temporar din concurs ca sa primeasca ingrijiri medicale,…

- Un cetațean din Romania care iși spune in mediul on-line “Suveran maximus” pare sa fie persoana care a invațat mai mulți șoferi sa mearga cu numele false la mașina. “Regele suveranilor” a urcat o filmare pe contul personal de socializare in care ii “invața” pe oamenii creduli ce trebuie sa faca pentru…

- Utilizatorii de dispozitive mobile, fie ca ruleaza Android-ul companiei Google sau iOS-ul celor de la Apple, sunt tot mai ingrijorați de acuzațiile publice de spionaj in dauna lor. CANCAN.RO, site-ul numarul 1 din Romania, a prezentat un experiment incredibil facut de jurnaliștii americani, care arata…

- Lazio știe una și buna: joaca impotriva Stelei. Ii da in judecata Talpan pe italieni pentru ca au scris ”Steaua” pe bilet? Lazio a scos la vanzare biletele pentru returul de joi, 22 februarie, de pe stadionul „Olimpico”. Pe acestea scrie clar: Lazio – Steaua. Romanii care doresc sa mearga la retur pot…

- A construit și a amenajat case care ar putea concura cu cele ale vedetelor de la Hollywood. Cunoscutul om de afaceri Nicușor Stan a investit 12 milioane de euro intr-un complex rezidențial cu facilitați de top. Acesta ne-a invitat in cele doua apartamente ale sale in care nu a investit doar bani, ci…

- Dupa ce Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a prins-o in fapt, Roxana Niculae a vorbit despre acest lucru in cadrul unei emisiuni tv. Asistenta tv a fost fotografita sarutandu-se cu Liviu Varciu zilele trecute, in fața casei artistului. Cei doi sunt colegii in cadrul aceluiași trust și se pare…

- Exatlon, 17 februarie. Ultimele saptamani petrecute in Republica Dominicana au fost foarte grele pentru Anca Surdu. Și nu pentru ca nu ar face fața probelor de la Exatlon, ci pentur ca ii este foarte dor de iubitul ei, la care se gandește in permanența de cand a plecat din Romania. Sportiva a recunoscut…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Brigitte Nastase a luat o decizie importanta in legatura cu mariajul sau, bruneta a depus cererea de divort la Judecatoria Sectorului 1. Contactat de Cancan.ro, site-ul nr 1 din Romania, Ilie Nastase nu a fost foarte comunicativ, ba chiar a intrebat cine a depus divortul.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca orice angajat din România poate sa dea în judecata Guvernul si sa ceara sa-i fie platite contributiile de sanatate, afirmând ca sunt pericole care risca "sa se

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , publica si astazi, asa cum v-a obisnuit, o informatie-bomba! Renert Gad, celebrul estetician, a recunoscut in fata procurorilor ca a fost client fidel al "Regelui bordelurilor", Efim Podval, care detinea mai multe astfel de stabilimente de lux. Renert Gad platea…

- DMINISTRATIA NATIONALA „APELE ROMANE” ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA (ABAST) a deschis procese impotriva a sute de angajati pentru recuperarea unor plati presupuse a fi nelegale. Potrivit unor surse din cadrul institutiei, angajatii nemultumiti de aceasta situatie pregatesc o greva de proportii.…

- Un dosar de trafic de persoane, instrumentat de judecatorii Tribunalului Vaslui, scoate la iveala drama romancelor ademenite sa munceasca pentru un trai mai bun in Italia, insa sfarsesc prin a fi vandute periculosilor proxeneti albanezi. Doi vasluieni, Florin Adrian Frasinescu si Mihaela Monica Alexa,…

- Ministerul Afacerilor Externe al Olandei a socat printr-un raspuns transmisA CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania . Avem dovada ca Stella Ronner Grubacic nu face nimic de capul ei si ca Guvernul de la Haga este complice cu ambasadoarea care agita apele in Romania. (CITESTE SI: Sursele DAS demonteaza…

- Comisia Europeana a decis joi sa trimita Romania in fata Curtii de Justitie a UE pentru ca tara nu ar fi implementat si nu ar fi aplicat corect Directiva privind stocurile petroliere, a informat executivul comunitar intr-un comunicat remis HotNews.ro. De asemenea, Romania va fi trimisa in fata CJUE…

- Dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , a dezvaluit ca actiunea anti-guvernamentala virulenta a lui Tudor Chirila contrazice regulamentul CME ( VEZI AICI: PRO TV prin Tudor Chirila in spatele mobilizarii #REZIST. Ce interese are televiziunea nr.1 sa scoata romanii in strada si cine e “sforarul”…

- Liderul europarlamentarilor PSD, Viorica Dancila, declara în octombrie 2017, în contextul existenței mai multor miniștri din guvernul Tudose cu probleme penale, ca un functionar de la Bruxelles nu poate spune social-democratilor cine pleaca sau nu din Cabinetul de la Bucuresti. "Din…

- Sandra se bucura din plin de fiecare moment petrecut in vacanta petrecuta in Republica Dominicana, departe de frigul din Romania. Frumoasa sotie a lui Adrian Mutu a profitat de temperaturile ridicate pentru a-si etala abdomenul perfect, la nici sase luni de cand a devenit mamica.

- O cunoscuta companie americana, care in Romania controleaza o treime din piata produselor de ingrijire pentru copii, a fost data in judecata, fiind acuzata ca nu a avertizat consumatorii ca anumite produse pot cauza cancer. Recent, compania a pierdut un alt proces intentat impotriva acesteia

- Gabriel Bujor De la HC Vaslui, selecționerul Xavier Pascual l-a pastrat in lotul Romaniei pentru meciurile din Italia din preliminariile CM din 2019 doar pe Gabriel Bujor. Naționala de handbal masculin a Romaniei va participa, in perioada 11-13 ianuarie, la turneul de calificare pentru Campionatul Mondial…

- Adrian Mutu, unul dintre cei mai reprezentativi jucatori din istoria naționalei Romaniei, a implinit astazi 39 de ani. "Briliantul" nu a fost uitat de Fiorentina, echipa din Italia la care a avut cele mai bune rezultate de-a lungul carierei. Toscanii i-au transmis un mesaj special prin intermediul site-ului…

- „Manipulare a la Dragnea”, este reacția fostului ministru al Sanatații Vlad Voiculescu la adresa liderului PSD. Astazi, Liviu Dragnea a susținut ca medicii nu mai parasesc țara ca urmare a creșterilor de salarii decise de actuala guvernare.

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, lanseaza un atac dur la adresa ambasadorului SUA in Romania, Hans Klemm. Pleșoianu susține ca in momentul in care Hans Klemm s-a afișat alaturi de Valeriu Zgonea, cel trimis in judecata de catre DNA pentru trafic de influența, nu a facut altceva decat sa sprijine corupția.…

- O persoana publica din Romania, deputata ALDE Steluta Cataniciu, sustine ca a fost amenintata de deputata USR Cosette Chichirau. Steluta Cataniciu sustine ca deputata USR i-ar fi spus: "Ne vedem la metrou".