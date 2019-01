Stiri pe aceeasi tema

- Fetita ar avea varsta de doi ani, au declarat surse din randul anchetatorilor pentru News.ro. Politisti din cadrul Serviciului Omoruri - Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti au retinut un barbat, in varsta de 35 de ani, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de viol,…

- Politistii bucuresteni au confiscat, in urma a 13 perchezitii domiciliare, peste 570.000 de tigarete de contrabanda, informeaza marti DGPMB, potrivit Agerpres. "Duminica, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului…

- Iata ca, asa dupa cum anticipam chiar zilele trecute, odata cu dezvaluirea in exclusivitate a inlocuirii chestorului Marius Mihai Voicu de la conducerea Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, acesta va incerca un contraatac teribil, fie si pentru a-si indeplini astfel amenintarea din…

- Polițiștii Capitalei, de la Secția 4, au reținut un barbat in varsta de 28 de ani, din București, dupa ce a fost depistat cu 10 kilograme de tutun marunțit pentru a le vinde, iar in urma perchezițiilor, la domiciliul sau au fost gasite alte 143 de kilograme de tutun. „Vineri, 14 decembrie,…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au retinut vineri un barbat, in varsta de 28 de ani, dupa ce a fost depistat, in timpul unor verificari, deplasandu-se cu zece kilograme de tutun maruntit asupra sa, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Potrivit sursei…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucurest fac, miercuri, 18 perchezitii pe raza municipiului Bucuresti si in judetele Ilfov, Giurgiu, Calarasi, Dambovita, Prahova, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de inselaciune cu credite de nevoi personale. Vor fi…

- Sase perchezitii au loc joi dimineata in Capitala, intr-un dosar privind fals in declaratii in legatura cu obtinerea de carti de identitate romanesti, in schimbul unor sume cuprinse intre 150 si 200 de euro, Conform politistilor, 15.000 de persoane figureaza cu domiciliul la trei adrese din sectorul…