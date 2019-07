Stiri pe aceeasi tema

- Fostul acționar dinamovist și-a mai schimbat felul de viața de cand a ajuns a doua oara la pușcarie. Nu se mai omoara cu munca, așa cum s-a intamplat pe vremea cand era la Poarta Alba. Dupa patru luni de la incarcerarea sa la Penitenciarul Rahova-București, Cristi Borcea se ține departe de orice…

- Un barbat, angajat al unei firme de salubritate, in timp ce executa o intervenție, reparație, la autospeciala de colectare a deșeurilor menajere, in localitatea Calacea, comuna Garbou, a fost accidentat mortal. Tragicul eveniment a avut loc astazi, 25 – iunie, in jurul orei 11.00. ”Inspectoratul Teritorial…

- In perioadele din an in care se inregistreaza temperaturi extreme, fie in timpul verii, fie in timpul iernii, angajatorii sunt obligați sa ia masuri pentru protecția salariaților proprii, prevede legislația sanatații și securitații in munca (SSM), scrie avocatnet.ro. Cei care neglijeaza condițiile de…

- Reprezentatul OSCE pentru libertatea presei cheama autoritațile sa asigure condiții de munca sigure, dupa ce mai mulți jurnaliști din Moldova au declarat ca au fost agresați verbal și fizic in timpul protestelor PDM de la Chișinau.

- CHIȘINAU, 6 iun – Sputnik. Odata cu venirea verii si a concediilor, în Italia creste cererea pentru lucratorii în domeniul muncii casnice, pentru menajere, bone si îngrijitoare pe perioada de vara, scrie investireoggi.it. © AFP 2019 / Filippo MonteforteMoldovenii din Italia…

- Un barbat aflat sub influența alcoolului i-a amenințat pe toți pasagerii unui avion ca va deschide ușa aeronavei in timpul zborului și ca toți vor fi uciși. Avionul zbura din Manchester catre...

- Vlad Chiriches s-a accidentat in minutul 10 al partidei Napoli - Atalanta, din etapa cu numarul 33 din Serie A potrivit mediafax Capitanul echipei nationale a fost inlocuit in minutul 13, cu Sebastiano Luperto, dupa ce n-a mai fost in stare sa ramana pe teren. Fundasul a acuzat probleme la…