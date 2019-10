Adrian Marin, UNSAR: Accidentele rutiere sunt "moartea picatura cu picatura" pentru o natiune. Din 2001 si pana in 2017, 40.000 oameni au decedat din accidente rutiere

Stiri pe aceeasi tema

- Moartea renumitei actrițe Tamara Buciuceanu Botez a indurerat o țarpa intreaga. Numeroase personalitați din Romania au transmis mesaje de condoleanțe dupa dispariția acesteia. Fostul prezentator de televiziune Mircea Radu a marturisit ca ca nu acunoscut-o niciodata personal pe Tamara Buciuceanu, insa…

- Un caine a reușit sa emoționeze o țara intreaga! Patrupedul refuza sa paraseasca locul in care i-a murit stapanul, in urma cu doua saptamani, in urma unui cumplit accident rutier. De atunci, cainele pazește crucea din Șipote, spre Vladeni (județul Iași).

- Generali România și NN Asigurari de viața vor deține și în urmatorii 3 ani principalele poziții de conducere în cadrul Uniunii societaților de asigurare și reasigurare din România (UNSAR), organizație din care fac parte 20 de companii de asigurari reprezentând 80% din piața…

- Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR), organizatie din care fac parte 20 de companii de asigurari, ce reprezinta o pondere de 80% din piata de profil, a desemnat ieri, prin vot, membrii Consiliului Director al...

- Romania este pe primul loc in Uniunea Europeana (UE) cand vine vorba de numarul biciclistilor care au decedat in accidente rutiere raportat la totalul populatiei, cu 10 decese la un milion de locuitori in anul 2017, la polul opus situandu-se Cipru si Luxemburg cu niciun deces, arata datele publicate…

- Cifre alarmante. Doua persoane au decedat, iar alte 34 s-au ales cu traumatisme in urma a 33 de accidente rutiere, care s-au produs doar in acest weekend pe traseele din Moldova. Datele au fost prezentate de Inspectoratul General de Politie.

- O vina in ceea ce privește moartea Alexandrei Maceșanu, fata de 15 ani care ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca, a avut și Jandarmeria Romana, intrucat a refuzat sa trimita 20 de oameni pentru a asista la percheziții.