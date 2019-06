Stiri pe aceeasi tema

- Americanca Alison Riske (61 WTA) s-a impus in fața olandezei Kiki Bertens (4 WTA) in finala turneului de la S-Hertogenbosch, scor 6-0, 6-7(3), 5-7. In fața propriilor suporteri, Bertens parea sa defileze spre un nou titlu in 2019, dupa cel caștigat la Madrid, intr-o finala cu Simona Halep. Kiki a caștigat…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul doi mondial, a castigat turneul ATP Masters 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 5.207.405 euro, dupa o victorie in trei seturi in fata liderului ATP, sarbul Novak Djokovic, cu 6-0, 4-6, 6-1. ''Regele zgurii'' a cucerit, cu…

- Tanarul tenisman roman Filip Jianu (17 ani) a castigat, duminica, primul sau titlu ITF din cariera, la Tabarka (Tunisia), dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, dupa ce s-a impus in finala, cu 6-2, 6-4, in fata francezului Mathieu Perchicot. Juniorul roman (locul 640 in clasamentul…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) o va infrunta in finala turneului de la Madrid pe Kiki Bertens (27 de ani, 7 WTA). Meciul are o miza imensa pentru romanca, revenirea pe primul loc fiind garantata in cazul unei victorii. Kiki Bertens traverseaza unul dintre cele mai bune momente ale carierei sale, atingand…

- Sportiva sud-coreeana Lee Sang-hwa, dubla campioana olimpica la patinaj viteza, si-a anuntat retragerea din activitatea sportiva, vineri, la varsta de 30 de ani, transmite agentia Yonhap. Lee, care a stabilit mai multe recorduri mondiale in cariera sa, a cucerit medalia de aur la Jocurile…

- Ashleigh Barty (11 WTA), cap de serie 12, și-a trecut in palmares cel mai important trofeu al carierei, dupa ce a caștigat turneul Premier Mandatory de la Miami. Australianca a invins-o in doua seturi pe Karolina Pliskova (7 WTA), favorita numarul 5, scor 7-6(1), 6-3. Finala de pe Hard Rock Stadium…

- Marian Dragulescu a primit a noua nota in calificari, 14,066, si va fi prima rezerva in finala. Ultimul sportiv calificat in finala a fost finlandezul Emil Soravuo, clasat pe 8, cu 14,100. Adelin Kotrong, celalalt reprezentant al Romaniei, a ocupat locul 35 in calificari, cu 12,400 puncte, din 46…

- Elvețianul Roger Federer, locul 4 ATP, a pierdut surprinzator finala turneului de la Indian Wells, fiind invins de austriacul Dominic Thiem, locul 8 ATP, scor 3-6, 6-3, 7-5. Dominic Thiem , 25 de ani, a caștigat primul sau turneu Masters din cariera, dupa ce a facut un joc perfect in ultimele doua seturi.…