- "Haideti sa restabilim adevarul! Adevarul este ca inaintea Congresului PSD din 2015, Liviu Dragnea m-a sunat si m-a invitat la sediul PSD, spunandu-mi ca doreste sa ma roage ceva. I-am raspuns ca il astept la sediul UNPR din aceeasi curte. Imi amintesc si azi - poate domnul Dragnea a uitat…

- Razvan Burleanu a ieșit pe piața cu episodul 4. Ionuț Lupescu, acuzat ca și-a bagat in buzunar 300.000 de euro din banii FRF. Actualul șef de la federație a aratat, pe blogul personal, inca un episod din serialul ”Federația Romana de Comisioane 1990-2014”. Serialul lui Razvan Burleanu are 12 episoade…

- ADUNARE…Cei peste 120 de delegati vasluieni prezenti, sambata, la congresul PSD – primari, presedinti de organizatii locale, consilieri locali si judeteni – l-au aplaudat cu urale pe Dragnea, ca in vremurile bune ale PCR-ului. “Ma mai vreti presedinte?”, a strigat Dragnea, la care alesii PSD de la Vaslui…

- Chirieac spune ca lucrurile par tranșate in acest moment in interiorul Partidului Social Democrat, iar Liviu Dragnea iși va face echipa pe care o dorește. "Acest Congres va fi perfect organizat. Vor fi aleși numai cei care vor fi doriți de președintele partidului, de domnul Liviu Dragnea.…

- "Am citit acest editorial al domnului Oprea si nu credeam ca o sa faca o asemenea greseala. Dupa congres o sa povestesc cum a fost atunci", a spus Dragnea. ”Au existat momente”Gabriel Oprea sustine ca Liviu Dragnea a ajuns presedintele PSD "si cu ajutorul" sau si "sprijinul UNPR". "Am…

- Codrin Ștefanescu a anunțat ca iși depune candidatura pentru funcția de secretar general. Politicianul a precizat ca nu știe daca va fi lasat sa intre in sala in care va avea loc Congresul PSD. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, joi, inainte de a intra in sediul central…

- Lovitura grea pentru actualul secretar general adjunct al PSD! Codrin Ștefanescu va ramane fara functie in partid, ca urmare a deciziei ultimului CEX al PSD."Vor fi la vot in congres urmatoarele functii: presedinte executiv, secretar general, vicepresedinti: 8 barbati, 8 femei pe zonele geografice",…

- Firea are dreptate ”Declarațiile doamnei Firea sunt legitime, in condițiile in care au trecut aproape doi ani de cand a caștigat Capitala și-n tot acest timp, relația intre administrația locala, reprezentata de Primaria Generala și cea centrala, reprezentata de Guvern, a fost una foarte proasta.…

- Declarațiile facute de social-democrați inainte de CEx a scos la suprafața divergențe și nemulțumiri mai vechi. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, luni, ca exista oameni in partid care pur si simplu saboteaza și ca Gabriela Firea are

- Comitetul Executiv al PSD se va reuni luni pentru a stabili modul de organizare a Congresului din 10 martie, modificarea Statului partidului, dar si daca este necesara schimbarea structurii Biroului Permanent. Printre cei care vor candida se afla Codrin Stefanescu, Gabriel Firea sau Marian Oprisan.…

- Zilele trecute, Razvan Burleanu a afirmat despre sustinatorii lui Ionut Lupescu faptul ca sunt ”someri”, care spera sa primeasca un contract la FRF. Declaratiile au starnit reactii dure in lumea fotbalului din Romania. Gica Popescu este de parere ca Razvan Burleanu primeste aceste texte de la departamentul…

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD va avea loc de la ora 11.00, la Parlament. La ultimul Comitet Executiv, liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca vrea organizarea unui Congres extraordinar in care va cere un vot de reconfirmare a functiei sale in partid si o redefinire a programului…

- "S-ar putea ca uneori sa vorbesc foarte mult și rau, așa cum spunea Liviu Dragnea, din funcția pe care o am. (...) Nu ma așteptam ca al meu coleg și camarad sa spuna acest lucru in public. (...) Nu imi este frica de nicio competiție in PSD. Sunt foarte sigur ca oamenii care vor fi in sala, la Congesul…

- Conducerea PSD convoaca un congres extraordinar Presedintele PSD, Liviu Dragnea. Foto:Arhiva. Biroul Permanent National al PSD a stabilit miercuri, 21 februarie, ca pe 10 martie va avea loc Congresul extraordinar al partidului, eveniment care se va desfasura la Sala Palatului…

- Adrian Dobre, purtatorul de cuvant al PSD, a facut cateva precizari despre ceea ce se va intampla la Congresul PSD de la inceputul lunii martie si, printre altele, a facut unele precizari si despre vicepresedintele Codrin Stefanescu.

- Tudorel Toader a amanat inca o data anunțul privind decizia in ceea ce privește soarta șefei DNA, Codruța Kovesi. Toata lumea se aștepta la un verdict final, deoarece Toader s-a intors tocmai din Japonia pentru a face, cel puțin teoretic, marele anunț. Astfel, Codrin Ștefanescu, unul dintre cei mai…

- Avem de-a face cu o rasturnare de situație. La ultimul CExN PSD, care a avut loc in urma cu doua saptamani, Codrin Ștefanescu a propus congres pentru modificarea statutului și stabilirea candidatului la prezidențiale. Atunci, liderul PSD a spus ca nu se impune organizarea unui astfel de eveniment. …

- Fostul ministru al Turismului și Dezvoltarii, Elena Udrea, a reacționat dupa declarațiile de miercuri seara ale șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. „Vedeti de ce e bine sa ai dovezi cu nemernicii astia? Ca ies cu senitate sa repete ca o masinarie stricata,”DNA nu falsifica probe”. Asta mergea sa o turuiti…

- Europarlamentarul Daniel Buda a fost prezent astazi la Bistrița in cadrul unei conferințe de presa organizata de PNL Bistrița-Nasaud. Alaturi de acesta s-a aflat și deputatul Adrian Oros. Ambii au vorbit despre probleme actuale din țara, dar și despre guvernarea, din punctul lor de vedere, iresponsabila.

- In contextul unor declaratii televizate ce s-ar fi vrut zdrobitoare, despre cum se turnau social-democratii unul pe altul prin dosare, lui Traian Basescu i-a iesit porumbelul pe gura: „…Dosarele lui Adrian Nastase au fost la mine si am vazut declaratiile pesedistilor contra pesedisti”. Mai toti au plecat…

- Precedentul BPN avusese loc cu 10 luni inainte. Reluarea ședințelor de BPN a fost ceruta in scrisoarea deschisa pe care Nicolae Badalau, președintele executiv al partidului, a lansat-o in plin scandal Dragnea-Tudose. Propunerile de democratizare a vieții de partid (reluarea activitații BPN și a Departamentelor,…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, prin declaratiile sale, nu a fost niciodata in afara partidului, pentru ca a spus "exact ce gandesc toti membrii PSD, iar pentru asta a fost executat", a afirmat, vineri, pentru AGERPRES, europarlamentarul Catalin Ivan. "Mihai Chirica, prin toate declaratiile…

- Vizita lui Iurie Leanca la Bruxelles a fost fara succes, iar europeni l-au trimis acasa. Declarațiile aparțin fostului președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, și au fost facute in cadrul emisiunii IMPORTANT de la TVC21.

- "CEx-ul o sa-l facem miercuri si imediat dupa ce termin declaratia o sa plece anunturile catre colegi. Luni o sa facem Birou Permanant National", a anuntat Liviu Dragnea, la Parlament, dupa sedinta Birourilor reunite. Intrebat daca in viitorul CEx se va discuta si despre schimbarea domnilor…

- Presdintele PSD Liviu Dragnea a reactionat nervos cand a fost intrebat de jurnalisti daca Niculae Badalau, rivalul sau politic, va fi schimbat din functia de presedinte executiv al PSD. Dragnea a criticat unele publicatii, fara sa le numeasca, pentru ca dau informatii pe surse despre PSD. „Adevarul“…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat vineri ca saptamana viitoare va avea loc un nou CEx. Intrebat daca va trece la „execuții” in PSD, Liviu Dragnea a avut o reacție incredibila.„Cex-ul o sa-l facem miercuri și cand o sa termin conferința de presa o sa plece anunțurile catre membrii CEx-ului.”,…

- Președintele PSD a anunțat cand va fi organizat CExN și a raspuns și speculațiilor potrivit carora se va discuta despre excluderea lui Codrin Ștefanescu și Niculae Badalau. ”O sa-mi cer scuze tuturor colegilor mei. CExN il facem miercuri și imediat cum termin conferința de presa o sa plece…

- ”Suntem socati de aceasta pedeapsa pe care o vad ca pe o pedeapsa politica”, a declarat, joi, secretarul adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, dupa anunțul privind condamnarea in prima instanța a lui Darius Valcov, ”eminența cenușie” a PSD, care a elaborat Programul de Guvernare al coaliției PSD-ALDE.…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca nu ii este teama de o eventutala excludere din partid. „Nu imi e teama ca o sa fiu executat de PSD. Acolo (n.r. CEX) discutam pe o alta tonalitate. Colegii mei au stabilit ca nu e buna Ecaterina Andronescu la Educație și e bun Popa și…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a vorbit, la „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, despre informațiile care au aparut in presa, potrivit carora ar putea fi eliminat de la varful partidului. „Mie mi-a fost frica in viața mea o singura data, acum 28 de ani și doua…

- O crima infioratoare a avut loc intr-o curte din Republica Moldova. O femeie de 45 de ani a fost gasita fara suflare, intr-o balta de sange, in toaleta din propria ei curte. Mama femeii a observat ca fiica ei, care plecase puțin de acasa, nu se mai intorcea, motiv pentru care a ieșit…

- Dupa ce a anunțat ca va cere recuzarea judecatorului Ionut Matei din completul de la Inalta Curte de Casatie si Justitie care se ocupa de dosarul "Gala Bute", sustinand ca acesta este "omul" lui Florian Coldea, Elena Udrea iese din nou la rampa. Fostul ministru susține ca deși Florian Coldea și-a…

- Adrian Nastase comenteaza ultimele evenimente din interiorul PSD și considera ca deznodamântul acestora înseamna vești foarte bune și ca partidul a demonstrat ca are numeroși lideri cu viziune. ”In ultimile zile, am fost solicitat, de numeroși prieteni, colegi sau jurnaliști,…

- Pana sa ajunga la sedinta conducerii PSD, cu aproape 10 minute inainte de ora 16, la care trebuie sa inceapa reuniunea cu miza a formatiunii, Liviu Dragnea a transmis o sageata inspre secretarul general adjunct al PSD-ului, mai exact la cele anuntate de Codrin Stefanescu inaintea CExN-ului. “Vreau sa…

- La scurt timp dupa ce secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a afirmat despre Victor Ponta ca este „dracul care și-a bagat coada in PSD", fostul premier i-a dat replica lui Ștefanescu. Victor Ponta l-a numit pe Codrin Stefanescu „un bufon" si a adus aminte de vremurile in care…

- Fostul premier și fost președinte al PSD Victor Ponta a declarat, duminica, despre Comitetul Executiv Național al partidului de luni, ca este vorba despre o miza mare. ”Luni se va face o alegere: „ori Carmen Dan pleaca de la MAI și Mihai Tudose ramane premier, ori Carmen Dan ramane la MAI și atunci…

- Victor Ponta ii da replica lui Codrin Ștefanescu, dupa ce acesta a avut un atac foarte dur la adresa fostului premier, sustinand ca acesta a lucrat de la bun inceput impotriva partidului. „Și-a bagat dracu coada”, a spus Ștefanescu, cu trimitere la cazul lui Grindeanu. Lovitura! Parchetul…

- "Cu regret, constatam ca acest document discrimineaza in mod clar presa rusa. Aceasta este un nou atac dus impotriva Rusiei al majoritatii parlamentare. Din punctul nostru de vedere, confirmand angajamentul international privind principiul reciprocitatii, ne rezervam dreptul de a lua masuri", a declarat…

- Premierul Mihai Tudose a avut prima reactie dupa declaratiile ministrului de Interne, Carmen Dan. In direct la Romania TV, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a negat faptul ca Tudose ar fi demis-o pe Carmen Dan, așa cum anunțase jurnalista Andreea Crețulescu. Stefanescu a spus…

- Conducerea Colegiului Medicilor spune ca are loc un asalt media asupra lumii medicale, "fiind creata impresia ca asistenta medicala din Romania este in declin si ca profesionistii lipsesc sau ca nu isi fac corect meseria". Ei arata ca au incredere ca justitia isi va face datoria si ca trebuie asteptate…

- Actualul sef al Directiei Generale Anticoruptie, chestorul Catalin Ionita, cel considerat la doar 41 de ani ca avand cea mai promitatoare cariera din sistem in fata sa, a fost total compromis prin expunerea sa in razboiul total dintre Liviu Dragnea si Mihai Tudose, care se poarta in aceste zile pe frontul…

- Declarațiile vedetei au uimit pe toata lumea, mai ales ca Oana a recunoscut ca se imbraca provocator ca sa-i atraga atenția, atunci cand a intrat in politica. In urma cu ani, inainte de moartea lui Vadim Tudor, Oana Zavoranu povestea, la o emisiune de televiziune de la Acasa TV, ca Vadim Tudor ar fi…

- Partidul Democrat din Moldova va efectua remanieri de cadre in componența actuala a Guvernului in cazul in care unele persoane și funcționari nu-și vor indeplini obligațiunile. Declarațiile au fost facute de catre purtatorul de cuvint al PDM, Vitalie Gamurari, la emisiunea Fabrika, dupa ședința Consiliului…