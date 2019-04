Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila l a numit astazi pe Daniel Mihail Tudor in functia de vicepresedinte al ANAF, cu atributii pe domeniul antifrauda.Cu o experienta de peste 20 de ani in administratia fiscala, fost secretar general adjunct in Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Daniel…

- Daniel Mihail Tudor se intoarce la Directia Generala Antifrauda Fiscala. El a fost numit, astazi, de premierul Viorica Dancila in funcția de vicepreședinte ANAF, cu atribuții pe domeniul antifrauda. Cu o experiența de peste 20 de ani in administrația fiscala, fost secretar general adjunct…

- Produsele si serviciile romanesti din domeniul IT vor fi prezente la una dintre cele mai importante manifestari europene de profil - Targul ''eCom", desfasurat la Geneva in perioada 9-10 aprilie, informeaza luni Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA). …

- Presedintia romana la Consiliul Uniunii Europene intentioneaza sa propuna modificarea cadrului legislativ european referitor la intreprinderile mici si mijlocii din Uniunea Europeana, deoarece IMM-urile au nevoie de facilitarea investitiilor private, de eliminarea blocajelor birocratice si de crearea…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat urmarește permanent evoluțiile legate de procesul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeana – Brexit, cu scopul de a pregati mediul de afaceri pentru orice posibil scenariu care s-ar putea concretiza…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a transmis luni o noua serie de informatii firmelor din Romania referitoare la regimul tarifar provizoriu care ar putea intra in vigoare in relatia cu Marea Britanie in cazul unui Brexit fara acord. Ministerul pentru…

- Guvernul a aprobat vineri, 15 februarie 2019, continuarea a trei scheme de minimis pentru sprijinirea operatorilor economici, prin Programul de promovare a exporturilor, gestionat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA). Cele trei scheme sunt conforme cu legislația UE…

- Antreprenorii din județul Timiș au depus cele mai multe planuri de afaceri pentru „Start-Up Nation 2018”: 2.014, de 2,25 de ori mai mult decat in anul anterior, arata analiza inscrierilor publicata vineri de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) potrivit mediafax.…