- Directorul general al Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), Adrian Chesnoiu, a declarat joi, la Bistrita, ca isi doreste ca toti europarlamentarii romani sa se opuna intentiei de diminuare a bugetului pentru politica agricola comuna in exercitiul bugetar viitor, avand in vedere ca…

- RoboSelf Technology, un startup romanesc ce dezvolta o tehnologie de roboți software asistenți, care sa ii ajute pe oamenii care lucreaza la calculator, anunța o runda de finanțare in valoare de 200.000 de euro condusa de fondul de capital de risc Early Game Ventures.

- Ministerul Finantelor Publice prevede, in proiectul de rectificare bugetara, o majorare, pe sold, a veniturilor bugetului de stat pe anul 2019 cu 2,251 miliarde lei si a cheltuielilor cu 285,7 milioane lei. Conform proiectului, publicat marti dimineata pe site-ul MFP, in cazul veniturilor,…

- Scoala cu clasele I-IV din comuna Bistra va fi reabilitata in acest an, dupa ce administratia publica locala a finalizat faza de proiectare. Acum se lucreaza la procedurile pentru obtinerea avizelor necesare eliberarii autorizatiei de construcție. Proiectul ,,Reabilitare, modernizare și extindere Școala…

- Europarlamentarii romani, membri in grupareaPartidului Popular European, sunt in aceste zile la Bruxelles, acolo unde se negociaza intens pentru pozițiile pe care aceștia le vor ocupa in comisiile de specialitate ale Parlamentului European. Potrivit presei romane, ex-președintele Romaniei s-ar putea…

- Veniturile acumulate de Serviciul Fiscal de Stat la Bugetul public național (BPN) în perioada lunilor ianuarie-iunie 2019 au crescut, comparativ cu perioada similara a anului 2018, cu 5,4%. Astfel, în perioada de referința, au fost înregistrate încasari în…

- Dezvoltatorul de parcuri logistice CTP a anuntat, luni, ca, impreuna cu un consortiu format din trei grupuri bancare, a semnat o facilitate de credit sindicalizat in valoare de 1,9 miliarde euro, potrivit news.ro.Imprumutul vizeaza portofoliul de parcuri industriale din Cehia, care consta…

- Contactat de DC NEWS, Rareș Bogdan, cap de lista PNL la alegerile europarlamentare caștigate de liberali, s-a aratat surprins de decizia pe care Dacian Cioloș a luat-o. Liderul PNL spune ca fostul premier va trebui sa explice aceasta alianța cu socialiștii in detrimentul lui Manfred Weber, un politician…