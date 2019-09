Pandurii Targu Jiu si SCM Gloria Buzau au remizat, scor 0-0, in etapa a 6-a a Ligii 2. Meciul disputat sambata dimineata, pe terenul sintetic de langa noul stadion Municipal din Targu Jiu, a fost unul anost, lipsit de ocazii clare de gol.

De altfel, in prima repriza, cele doua combatante nu au expediat nici macar un sut pe spatiul portii. Partea secunda a fost ceva mai animata si a debutat cu sutul lui Valentin Munteanu. Balonul expediat, de la 22 de metri, de fostul jucator de la Pandurii, din perioada in care echipa activa in Liga 1, a fost retinut insa fara probleme de portarul…