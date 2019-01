Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul de muzica folk Adrian Berinde a murit la varsta de 60 de ani, intr-o clinica din Germania unde era internat pentru un tratament, dupa ce, in urma cu doi ani, a fost diagnosticat cu cancer, au declarat pentru MEDIAFAX surse.

- Patru persoane au murit in urma a doua evenimente rutiere care s-au produs joi dimineața, in județul Mehedinți, unul dintre ele petrecandu-se pe Drumul Național 6, in apropierea municipiului Orșova, iar cel de-al doilea, pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu Severin. Primul accident s-a…

- Academicianul Constantin Corduneanu, matematician roman de renume, cu o bogata cariera in afara tarii, a decedat la varsta de 90 de ani, joi, in localitatea Arlington din statul american Texas, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX de biroul...

- Cantaretul si actorul de origine chiliana Lucho Gatica, celebru pentru interpretarile boleroului romantic pentru care a fost supranumit ''Regele boleroului'', a decedat marti la varsta de 90 de ani in Mexic, relateaza AFP citand un anunt al familiei sale, scrie Agerpres. Guvernul chilian a reactionat…

- Cantarețul de muzica folk și pop vine astazi, 7 noiembrie 2018, la Ramnicu Valcea și incepand cu ora 20.00, doar in Aby Stage Bar are loc lansarea albumului „Totu-i despre viața”. Accesul publicului in sala este permis incepand cu ora 19.00. Prețul unui bilet este de doar 35 de lei, iar rezervari inca…

- Justin Timberlake s-a indragostit de Jessica Biel in momentul in care actrița a fost singura dintr-un grup care a ras la „comentariile sarcastice” pe care le facea. Cantarețul in varsta de 37 de ani s-a casatorit ca actrița – cu care are un baiat in varsta de trei ani, Silas – in 2012. In cartea […]

- Corina Chiriac este una dintre cele mai apreciate și indragite artiste de muzica ușoara din Romania. Și daca pe cariera a pus dintotdeauna foarte mult preț, nu același lucru s-a intamplat și cu partea sentimentala. Corina Chiriac, in varsta de 69 de ani, este o prezența fascinanta atat in viața de zi…

- Doliu in muzica populara! Daniel Rosalim, artist de muzica populara, a incetat din viata in urma cu putin timp. Solist al Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”, Daniel Rosalim avea doar 40 de ani. Cantaretul are un baietel, elev in clasa a treia. „Artistul s-a nascut pe 29 ianuarie…