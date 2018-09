Adrian Alui Gheorghe repus director la Biblioteca G.T. Kirileanu

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Tribunalul Neamț a analizat plangerea lui Matei Alexandru, la vremea repectiva copreședinte al ALDE, (exclus din partid pentru ca nu s-a ințeles cu gruparea Asaftei, ocazional interesata sa-l promoveze deputat de Neamț pe valceanul Daniel Chițoiu, dar care nu s-a ostenit prea mult in acest cop,…

- • un altfel de interviu cu Daniel Harpa, primarul de Targu Neamț – Sunteti la jumatatea celui de-al doilea mandat de primar. Comparativ cu perioada similara din primul mandat, vi s-au parut mai dificili cei din primul mandat sau din acesta? Functia de primar nu este una usoara, dar nu ma plang, pentru…

- Condamnați pentru fapte de corupție, Petru Paleu, cunoscut om de afaceri și Aurora Balan, fost primar la Garcina, au cerut instanțelor de judecata liberarea condiționata. Cel mai aproape de libertate este Petru Palu, care deja a obținut o prima sentința favorabila de la Judecatoria Vaslui. “Admite propunerea…

- Imediat dupa ce a demisionat de la conducerea organizației PMP Piatra Neamț, Laurențiu Cristinel Dulama, fost vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, a mai primit o veste ”buna” de la partid. Sub semnatura lui Bogdan Gavrilescu, președintele PMP, a fost transmisa o adresa catre Consiliul Județean…

- Adrian Vasile Nița, actualul purtator de cuvant al Prefecturii și destul de proaspat membru PSD, fost director al SC Publiserv SA, societate a municipiului Piatra Neamț, a caștigat in prima instanța, la Tribunalul Neamț procesul prin care cerea anularea unui act administrativ. Conform sentinței, Publiserv…

- Condamnat din nou, la 3 ani și 3 luni de inchisoare, pe 29 iunie (detalii aici ), Gheorghe Ștefan a adresat Tribunalului Neamț o cerere de contopire a pedepselor. Primul termen de judecata a fost deja stabilit pentru 25 iulie. Instanța va trebui sa ia in calcul toate condamnarile definitive pe care…

- Intr-un comunicat sosit la redacție, președintele Consiliului Județean Neamț anunța ca se fac eforturi susținute pentru diminuarea efectelor provocate de inundații și ca toate comunitațile locale vor fi sprijinite, fie ca este vorba despre ajutorarea celor evacuați, fie ca este vorba despre refacerea…

- Actualizare: In jurul orei 23.00 Gheorghe Ștefan s-a predat la Postul de Poliție din Voluntari. Știre inițiala. Gheorghe Ștefan, fostul primar al municipiului Piatra Neamț, a primit astazi, 29 iunie, sentința definitiva de la Curtea de Apel Bacau, in dosarul Strong Montaj, in care a fost acuzat de spalare…