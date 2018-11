Stiri pe aceeasi tema

- Cererea Elenei Udrea de eliberare de inchisoare a fost respinsa de un judecator al Tribunalului Penal din Pavas, un district din San Jose, in Costa Rica, a relatat vineri site-ul ameliarueda.com. Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, se afla in arest preventiv pentru doua luni, dupa retinerea…

