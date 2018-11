Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Alexandrov a scris pe Facebook ca se simte invincibil și a postat o fotografie in care iși ține bebelușul in brațe. Solicitarea Elenei Udrea de schimbare a masurii arestului preventiv cu arestul la domiciliu sau controlul judiciar a fost respinsa de judecator. Potrivit…

- Cererea Elenei Udrea de eliberare de inchisoare a fost respinsa de un judecator al Tribunalului Penal din Pavas, un district din San Jose, in Costa Rica, a relatat vineri site-ul ameliarueda.com. Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, se afla in arest preventiv pentru doua luni, dupa retinerea…

- Iubitul Elenei Udrea, Adrian Alexandrov, postare pe Facebook cu doar cateva ore inainte de decizia instanței din Costa Rica.Cererea de eliberare din penitenciar depusa de Elena Udrea a fost respinsa in aceasta dimineața. Tot in aceasta dimineața, Alexandrov a postat pe Facebook o imagine…

- Un judecator al Tribunalului Penal din districtul Pavas (San Jose) a respins cererea Elenei Udrea de eliberare din detentie preventiva, au declarat... The post Cererea Elenei Udrea de eliberare din arest preventiv, respinsa de o instanta din Costa Rica appeared first on Renasterea banateana .

- Elena Udrea ramane, in continuare, in arest in Costa Rica. Judecatorul a decis sa respinga cererea de eliberare, in urma audierilor care au avut loc vineri. Ziarul Ameliarueda prezinta reacția procurorului general din Costa Rica. ”Cererea de eliberare inaintata de apararea doamnei Udrea a fost respinsa.…

- Elena Udrea nu scapa din inchisoare. Cererea Elenei Udrea de eliberare din arestul din Costa Rica, unde se afla din data de 3 octombrie, a fost respinsa, scrie presa din Costa Rica, citata de Digi24.Un portal de stiri din Costa Rica transmite aceasta informatie citand Ministerul Public din aceasta tara.Elena…

- Elena Udrea si Alina Bica au depus cereri de eliberare din arest, urmand ca ele sa fie primite in audienta la un judecator saptamana viitoare, care va decide ce se va intampla cu cele doua, a anuntat Adrian Alexandrov, logodnicul Elenei Udrea.

- Partenerul de viata al Elenei Udrea, Adrian Alexandrov a acordat un interviu in exclusivitate pentru Antena 3 in care a povestit cum a decurs operatiunea de retinere a fostului ministru si despre fetita lor de numai doua saptamani. Acesta a precizat ca in ziua in care a fost retinuta Elena Udrea erau…