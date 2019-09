Stiri pe aceeasi tema

- Conform noilor prevederi legale care au intrat in vigoare de la sfarsitul lunii trecute, persoanele care au participat in acțiuni de impotrivire cu arma in mana și de rasturnare prin forța a regimului comunist, pana la data de 31 decembrie 1964, pot primi suma de 700 de lei. De aceeasi facilitate…

- Un barbat de 59 de ani, din municipiul Giurgiu, care a incalcat ordinul de protectie emis de catre judecatori si a agresat-o fizic pe sotia sa, a fost retinut de politisti, potrivit Agerpres. "Politia Municipiului Giurgiu a fost sesizata prin 112 de o femeie in varsta de 57 de ani din municipiul…

- Si parasit, si amenintat cu moartea! Sunt acuzatiile pe care le face un tata care s-a trezit, acum cateva zile, fara nevasta care i-a fost alaturi vreme de 17 ani. Femeia a fugit de acasa, in timp ce barbatul dormea, iar inainte sa dispara, intre cei doi soti ar fi izbucnit un scandal sora cu moartea.

- Cei doi soti din Faget s-au dus cu bicicletele, miercuri dimineata, in parc sa faca sport. Au lasat bicicletele de-o parte si au inceput sa faca sport pe aparatele de fitness din parc. La un moment dat, cei doi soti au fost atacati de un barbat. Sotul femeii a fost injunghiat mortal, iar femeia a fost…

- Potrivit politistilor, doi soti din Faget s-au dus cu bicicletele, miercuri dimineata, in parc sa faca sport. Au lasat bicicletele de-o parte si au inceput sa faca sport pe aparatele de fitness din parc. La un moment dat, cei doi soti au fost atacati de un barbat. Sotul femeii a fost injunghiat mortal,…

- Dan Ciotoi, solistul trupei Generic, poate rasufla ușurat. Artistul s-a impacat cu soția lui, dupa ce a inșelat-o. Acesta a dezvaluit cat la costat acest lucru și ce i-a spus femeia cu care este casatorit de ani de zile. „M-am impacat cu sotia, e totul ok. Am comunicat, am tras concluzii. A spus ca…

- Elena și soțul sau locuiesc in Spania și au o fetița de opt ani. Tanara femeia, era insarcinata cu cel de-al doilea copil, in șase luni. Intr-o zi, cand s-a intors de la munca barbatul a avut...