Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Horcea a murit Familia sa este cea care a facut cumplitul anunt, potrivit b1.tv.ro.Tanarul din Tulcea, dat disparut in urma cu 3 saptamani, in Franta, a fost gasit mort. Anuntul trist a fost facut chiar de familia lui.Adrian Horciu, in varsta de doar 22 de ani, a fost gasit in apropierea bazinului…

- Adrian Horciu, un tanar dat disparut de trei saptamani, in Franța, a fost gasit mort in portul Saint Nazaire. Tulceanul a fost vazut ultima oara pe 5 februarie, cand a plecat de la discoteca "La Guinguette", din Piața Commando, din orașul Saint Nazaire, și urma sa mearga spre apartamentul in care locuia,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, prognoza meteo pentru intervalul 25 februarie – 25 martie 2019. Saptamana 25 februarie – 4 martie Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada in nord-estul țarii, iar ...

- Meteorologii anunta prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 18 martie. Vor fi temperaturi mai ridicate decat in mod obisnuit pentru aceasta perioada. In judetul Alba vor fi maxime de 15 si chiar 18 grade Celsius, spre sfarsitul intervalului. Ploile vor fi putine, insa este posibil…

- Regimul termic prognozat de catre meteorologi pentru urmatoarele doua saptamani (4 - 17 februarie) va fi oscilant, dar temperaturile diurne vor ramane la niveluri pozitive, in timp ce precipitatiile vor fi slabe cantitativ si prezente in majoritatea regiunilor, reiese din prognoza de specialitate,…

- Meteorologii prognozeaza, in urmatoarele doua saptamani (14 - 27 ianuarie 2019), o vreme rece, dar cu fluctuatii ale valorilor termice atat ziua, cat si pe parcursul noptilor, in timp ce precipitatiile...

- Premierul francez Edouard Philippe a facut apel la restabilirea ordinii luni, dupa saptamani de proteste violente in legatura cu costurile ridicate de trai, relateaza agentia DPA. Philippe a declarat ca protestatarii miscarii ''vestelor galbene'' s-au radicalizat, declaratie facuta in…

- Oana Roman ne-a marturisit ca, in tinerețe, iși punea prietenii mai presus de ea. Nici macar intr-o perioada destul de grea din punct de vedere financiar nu s-a abatut de la obiceiul sau de a le oferi mici atenții, cu ocazia Sarbatorilor de Iarna. „Imi place foarte mult sa fac cadouri, e una din pasiunile…