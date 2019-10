Rebela, indrazneata si cu o coada roscata impletita: Adrenaline, adolescenta care ii va insoti pe Asterix si Obelix in noile lor aventuri cuprinse in revista 'La fille de Vercingetorix' (Fiica lui Vercingetorix), a fost prezentata luni la Paris, iar creatorii sai nu au putut ascunde asemanarile ei cu militanta suedeza pentru mediu Greta Thunberg, relateaza EFE si AFP. Adrenaline este cel din urma personaj adaugat celebrei saga, creata de desenatorul Albert Uderzo si scenaristul Rene Goscinny in 1959, si care va participa la aventurile eroilor traditionali ai acestei reviste de benzi desenate…