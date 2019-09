Adrenalina si spectacol! Vali Porcisteanu a castigat Raliul Iasului, dupa o cursa epica! Punct final intr-o noua editie epica a Raliului Iasului! Adrenalina, spectacol, masuri sporite de securitate si multa emotie: acestea au fost coordonatele Raliului Iasului 2019, cel mai bun si cu siguranta cel mai frumos raliu din Romania! Dupa doua zile incredibile, in care numarul de abandonuri a fost mai mare ca niciodata, Vali Porcisteanu si-a implinit visul: a castigat, pentru prima data in cariera Raliul Iasului, a sasea etapa a Campionatului National de Raliuri DUNLOP, organizat de Federatia Romana de Automobilism Sportiv. Prima zi a fost una cu adevarat nebuna, cu multe rasturnari de situatie… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Raliul Iasului a fost castigat de Vali Porcisteanu, pe Citroen, care astfel isi copnsilideaza pozitia de lider in clasamentul national. Favoritul etapei, italianul Simone Tempestini, care anul acesta a condus un Hyundai, a abandonat in etapa de la Iasi. Locul secund a fost ocupat de Dan Gartofan, pe…

- Valentin Porcisteanu a castigat, sambata, Raliul Iasului, etapa a sasea a Campionatul National de Raliuri Dunlop. Echipajul Valentin Porcisteanu/Dan Dobre (Citroen C3 R5) a fost cronometrat cu timpul de 01 h 18 min 09 sec 8/10, potrivit site-ului Federatiei Romane de Automobilism Sportiv, urmat de Dan…

- Nu, nu exista proba de 100 km garduri. Probabil ca niciunui om nu i-ar fi la indemana. Exista, insa unele situații care s-ar apropia, la nivel de concept. Așa a fost Raliul Sibiului 2019 pentru Ciprian Lupu, primul utilizator de scaun rulant care a luat startul intr-o etapa de Campionat Național. Și…

- Sebastian Barbu și Bogdan Iancu au avut un weekend perfect și au triumfat in Raliul Sibiului, etapa a cincea din Campionatul Național de Raliuri. Pentru echipajul sibian aceasta este prima victorie din cariera in clasamentul general al unei etape din competiția interna. Dupa ce anul trecut Sebastian…

- Luna iulie este una plina in competitiile de motorsport din Romania, cu numeroase curse care au loc in diverse campionate spectaculoase. Pentru judetul Sibiu, cea mai importanta cursa automobilistica a anului este Raliul Sibiului, competitie care se desfasoara in perioada 25-27 iulie si care conteaza…

- Ford și Napoca Rally Academy, echipa campioana naționala la raliuri, au adus, pentru a doua oara la Timișoara, programul gratuit de conducere defensiva Ford Driving Skills for Life. Evenimentul a avut loc in perioada 29-30 iunie, in parcarea Shopping City Timișoara. Aceia care s-au inscris…

- Simone Tempestini și Raul Badiu se afla in topul clasamentului in etapa Campionatului Mondial de Raliuri (WRC), care se desfașoara in acest weekend in Sardinia. Campion național absolut en-titre, Simone Tempestini (Hyundai i20) a inceput incredibil runda din insula italiana și a incheiat pe 12 la general…

- Romania va fi reprezentanta de doua echipaje in acest weekend la o noua etapa din Campionatul Mondial de Raliuri, care se va desfașura in insula italiana Sardinia. Campionii naționali en-titre Simone Tempestini și Sergiu Itu, care au reușit un loc 10 runda trecuta in Portugalia, vor concura și de aceasta…